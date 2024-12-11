رئيس حي المنتزه ثان تعلن عن انطلاق سوق اليوم الواحد لتوفير السلع بأسعار مخفضة

أعلن حي المنتزه ثان، تحت رعاية الدكتورة رباب مدني، رئيس الحي، عن إقامة سوق اليوم الواحد بميدان مسجد المندرة البحري يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع، وذلك من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الخامسة مساءً.

ويهدف السوق إلى توفير مجموعة متنوعة من السلع الأساسية بأسعار تنافسية، تشمل الخضروات، اللحوم، الدواجن، الأرز، السكر، الزيت، ومنتجات الألبان، مع خصومات هائلة تساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وفي تصريح خاص، أكدت الدكتورة رباب مدني أن تنظيم السوق يأتي في إطار حرص الحي على التعاون مع الجهات التنفيذية ووزارة التموين لضمان توافر السلع الغذائية بجودة عالية وأسعار مناسبة لجميع الفئات، بما يعكس الجهود المبذولة لدعم استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين.

ويُعتبر السوق خطوة إيجابية نحو تعزيز الشراكة المجتمعية وتقديم حلول عملية لمواجهة ارتفاع الأسعار، ما يعزز من دور الحي في خدمة سكان المنطقة وتحقيق العدالة الاجتماعية.