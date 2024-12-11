سعر طن الأرز الشعير اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024.. بكام عريض الحبة؟

سجل سعر طن الأرز الشعير اليوم الأربعاء 11-12-2024، مستويات تتراوح بين 14 ألفا إلى 15 ألفا و800 جنيه للطن، ويختلف سعر الأرز الشعير حسب نوع الحبة، منها رفيع الحبة وعريض الحبة، وفقًا لرئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية.

سعر طن الأرز الشعير اليوم

وجاء سعر طن الأرز الشعير اليوم، عريض الحبة، يسجل ما بين 15 ألفا إلى 15 ألفا و800 جنيه، وفقًا لرجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية.

وتابع رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية، أن سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة اليوم الأربعاء 11-12-2024، يتراوح بين 14 ألفا و14 ألفا و500 جنيه.

سعر الأرز الأبيض اليوم

وأوضح شحاتة، أن سعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة أرض المضرب، يتراوح ما بين 21 و23 ألف جنيه للطن، فيما يسجل يتراوح سعر طن الأرز الأبيض عريض الحبة ما بين 23 و24 ألف جنيه للطن.

وفيما يخص سعر كيلو الأرز الأبيض رفيع الحبة، أوضح شحاتة، أنه يتراوح ما بين 23 و25 جنيهًا للكيلو، وعريض الحبة يسجل ما بين 26 و28 جنيهًا للكيلو.