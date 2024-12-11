هاني أبو ريدة يحسم مصير لجنة الحكام بعد توليه رئاسة الاتحاد

الفجر الرياضي
هاني أبو ريدة
هاني أبو ريدة

حسم هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم المصري لكرة القدم مصير لجنة الحكام برئاسة ياسر عبد الرؤوف.

هاني أبو ريدة يحسم مصير لجنة الحكام بعد توليه رئاسة الاتحاد 

وقبل اتحاد الكرة استقالة لجنة الحكام برئاسة ياسر عبد الرؤوف، والذي تواجد فيها توفيق السيد وتامر دري.

لجنة مؤقتة

كما شكل اتحاد الكرة لجنة مؤقتة تضم كلا من الدكتور عزب حجاج وهشام  صلاح مصطفى، كما شهدت أيضا تواجد الثنائي فهيم عمر وجهاد جريشة بالإضافة لوجيه أحمد.

وتستمر اللجنة لحين الاستقرار على رئيس أجنبي يجري تعيينه في الفترة الماضية.

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وكان ياسر عبد الرؤوف قد تولى رئاسة اللجنة خلفا لمحمد فاروق في السابع من نوفمبر الماضي عقب إقالة اللجنة بداعي أزمة التسريبات.

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