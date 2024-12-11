المشدد 10 سنوات لـ 3 متهمين بالاتجار في الهيروين

حوادث
أرشيفية
أرشيفية

عاقبت جنايات القاهرة، تشكيل عصابي،بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 200 الف جنية بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة، وحيازة سلاح ناري بمنطقة المرج.


بدأت احداث القضية عندما ألقت  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض علي 3 أشخاص  لهما معلومات جنائية في  تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطهم الاتجار في المواد المخدرة،وترويجها متخذين مسكنهم  مكانا لمزاولة نشاطهم الإجرامي في تخزين وترويج المواد المخدرة.
وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين، وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي  3أشخاص وبحوزتهم كمية من  الهيروين  المخدر  بندقية خرطوش، عدد من الطلقات النارية لذات العيار  مبالغ مالية،و3هواتف محمولة  ميزان حساس
وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات 
اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والربح والمبلغ المالي من متحصلات البيع والسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامي.

المشدد 10سنوات تشكيل عصابي الاتجار في الهيروين غرامة 200 ألف جنية

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