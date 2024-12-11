المنتخب القطري يعلن إقالة ماركيز لوبيز وتعيين لويس جارسيا

الفجر الرياضي
منتخب قطر
منتخب قطر

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، رحيل المدرب ماركيز لوبيز من قيادة المنتخب الأول وتعيين مساعده لويس جارسيا بدلًا منه.

المنتخب القطري يعلن إقالة ماركيز لوبيز وتعيين لويس جارسيا

وكتب الاتحاد القطري عبر حسابه على منصة "إكس" "كل الشكر والتقدير للمدرب ماركيز لوبيز على الجهود الكبيرة والإنجازات التي حققها خلال فترة إشرافه على تدريب منتخبنا الوطني."كل التوفيق لك في مسيرتك القادمة".

وأضاف الاتحاد القطري أنه اتفق مع لويس جارسيا على تولي تدريب المنتخب، على أن يبدأ مهمته في كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 26).

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وقال "يعتبر لويس جارسيا مدرب سابقًا لإسبانيول، ومساعدًا لماركيز لوبيز خلال توليه مسؤولية الفريق في الفترة الماضية.

"أعرب لويس جارسيا عن امتنانه للاتحاد القطري لكرة القدم والمدرب ماركيز لوبيز على إتاحة الفرصة له لقيادة المنتخب الأول في خليجي 26".

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