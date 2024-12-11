توجيه الشكر وتشكيل لجان ومراجعة العقود والماليات.. أبرز القرارت الأولى لاتحاد الكرة الجديد

عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة اجتماعًا قبل ظهر اليوم بعد إعلان فوزه بثقة الجمعية العمومية للاتحاد التي أقيمت أمس.

نتائج اجتماع اتحاد الكرة الجديد

وحرص المهندس هاني أبوريدة وجميع أعضاء مجلس الإدارة الجديد على توجيه التحية والشكر لمجلس الإدارة المنتهية ولايته متمنين لجميع أعضائه التوفيق.

وأعلن مجلس إدارة الاتحاد عن اتخاذه عدة قرارات سريعة عقب نهاية اجتماعه والتى جاءت بمقدمتها تكليف حسين عوض بالعمل مديرا ماليا للاتحاد ومحمد زاهر نائبًا للمدير المالي وتكليف الإدارات التنفيذية والمالية بتشكيل لجان لإنهاء عمليات التسليم والتسلم في خلال عشرة أيام من تاريخه.

بجانب تكليف المدير التنفيذي بتقديم تقرير عن أي تعيينات أو تعاقدات تمت خلال الشهور الستة الأخيرة لبحث قانونيتها وجدواها مع توجيه الشكر لجميع لجان الاتحاد وتكليف الإدارات بتسيير الأعمال بشكل مؤقت.

باتى ذلك بالإضافة إلى قبول استقالة لجنة الحكام وتشكيل لجنة لإدارة شئون التحكيم لحين تعيين خبير أجنبي، وتضم كلًا من وجيه أحمد وهشام صلاح مصطفى وجهاد جريشة والدكتور عزب حجاج وفهيم عمر، مع تعيين چيمس حنا كمديرًا ماليًا للحكام وتكليفه بتقديم تقرير عن مستحقات الحكام بشكل عاجل مع توجيه الشكر للجان الفروع وتكليف المدير التنفيذي والمدير المالي لكل فرع منها بتسيير الأعمال لحين التشكيل الجديد.

علاوة على تشكيل لجنة برئاسة خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد ومحمد أبو حسين عضو مجلس الإدارة لتقديم دراسة تفصيلية عن الموقف المالي للاتحاد وعرضه على المجلس في اجتماعه المقبل، وتشكيل لجنة برئاسة السيد المستشار أحمد حلمي الشريف وطارق محمد أبو العينين عضوي المجلس لمراجعة العقود الخاصة بالاتحاد.

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة تشكيل لجنة برئاسة محمد الشربيني ومصطفى أبو زهرة عضوي المجلس والدكتور أشرف موسى لتقديم تقرير مفصل عن الفروع قبل إعادة تشكيلها مع تكليف الإدارة الفنية بتقديم تقرير عن المنتخبات الوطنية مرفقًا به التزاماتها خلال الفترة المقبلة، وذلك لعرضه على اللجنة الفنية عقب تشكيلها، بالإضافة إلى عرض لما تم بخصوص مشروعات الاتحاد الدولي وبرامج التطوير، وتكليف الأستاذ سيد بخيت بمنصب مديرا دارة المسابقات بالتنسيق وعرض الموقف الحالي لكل الأقسام قبل اتخاذ أي قرارات تخص المواسم المقبلة.

واختتم المجلس قراراته بتكليف وليد درويش عضو المجلس بدراسة وعرض موقف مسابقات المراحل السنية بكل مسمياتها وتكليف السيدة إيناس مظهر عضو المجلس والسيدة هيام بركة بعرض الموقف الخاص بنشاط الكرة النسائية بجميع مستوياتها وتكليف أسامة إسماعيل بالعمل مديرًا لإدارة الإعلام وتقديم تصوره لاحتياجات الادارة للفترة المقبلة مع تكليفه بالقيام بدور المتحدث الإعلامي للاتحاد.

وشدد المجلس على التنبيه على جميع المنتمين للاتحاد في إداراته ولجانه وفروعه والمنتخبات الوطنية بعدم الظهور أو الحديث لوسائل الإعلام المختلفة دون إذن مسبق.