عاجل - رئيس الوزراء: عام 2025 سيشهد طرح 11 شركة من بينها "وطنية وصافي"

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، طرح 11 شركة خلال عام 2025، ومن بينها" مصر للصناعات الدوائية ومحطة رياح جبل الزيت وشركة وطنية وشركة صافي وشركة سايلو فود".

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، تعليقًا على التداعيات التى حدثت فى سوريا، إن كل اهتمام مصر هو وحدة الأراضي السورية والحفاظ على مؤسسات الدولة.

وأشار فى مؤتمر صحفى، إلى أن مجموعة الزيارات الهامة التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي ركزت على دفع العلاقات الاقتصادية.