حكم رادع ضد المتهمين بالتحرش بالفتيات في شوارع مدينة نصر

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قضت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الأربعاء، بالسجن 3 سنوات للمتهمين بالتحرش ببعض الفتيات حال سيرهم والاعتداء عليهن بالسب في مدينة نصر.

البداية عندما تداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعليق مدعوم بمقاطع فيديو تتضمن قيام مجموعة من الشباب بالتحرش ببعض الفتيات حال سيرهم والاعتداء عليهن بالسب وأثناء تدخل بعض المواطنين لحماية الفتيات قاموا على أثرها بالتعدي عليهم باستخدام أسلحة بيضاء.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 3 أشخاص، مقيمين بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة، وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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