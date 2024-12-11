‏الجولاني: سنلاحق المتورطين في تعذيب وقتل المعتقلين وندعو الدول إلى تسليم الفارين

عربي ودولي
بوابة الفجر

قال زعيم هيئة تحرير الشام محمد ‏الجولاني، إنه سيتم ملاحقة المتورطين في تعذيب وقتل المعتقلين.

 ودعا الجولاني، الدول إلى تسليم الفارين، وفقا لقناة سكاي نيوز عربية.

وأعلن الجيش السوري أن تنظيمات إرهابية مسلحة، شنت هجوما كبيرا على قرى آمنة وبلدات في ريفي حلب وإدلب الجنوبي.

وذكرت وزارة الدفاع السورية، أن القوات المسلحة السورية ردت على الهجوم الإرهابي في محافظتي حلب وإدلب وكبدت المسلحين خسائر فادحة في المعدات والعناصر البشرية.

ونوهت صحيفة الوطن السورية نقلا عن مصادر عسكرية، بأن الجيش السوري هاجم خطوط إمداد المسلحين غرب مدينة حلب وهاجم تجمعات الإرهابيين في إدلب.

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