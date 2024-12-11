عاجل - رئيس الوزراء: الأيام المقبلة ستحمل مزيدًا من الاستثمارات القطرية في مصر

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الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه زار دولة قطر بالنيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، لحضور منتدى الدوحة، مشيرا إلى أنه عقد لقاءات إيجابية للغاية مع الأمير الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر، والشيخ محمد بن عبدالرحمن رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وعددا كبيرا من رجال الأعمال وغرف التجارة في قطر.

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن الأيام المقبلة ستحمل المزيد من الاستثمارات القطرية في مصر بالعديد من المجالات.

وبشأن برنامج الطروحات في الملف الاقتصادي، أكد رئيس الوزراء، ان عام 2025 سيشهد طرح لأكثر من 10 شركات، مشيرا إلى أن هناك طرح تم على مدار  الشهرين الماضيين والذي يتعلق بالمصرف المتحد.

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