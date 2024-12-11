تكثيف جهود النظافة بحي العجمي لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

محافظات
أرشيفية
أرشيفية

 نفذ  مسئولي  حي  العجمي حملات مكثفة للنظافة في عدة مناطق رئيسية، وشملت الحملات شوارع ورشة البلاط، والسلام، والعوضي بمنطقة الهانوفيل، بالإضافة إلى منطقة المثلث خلف مساكن البوسطة بالدخيلة بحري، وشارع مدرسة النورس بطريق أم زغيو الشمعدان بالدخيلة قبلي. 

 في إطار توجيهات الأستاذة هدى أبوكليلة، رئيس حي العجمي، بتكثيف أعمال النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين،

ونفذت هذه الجهود بالتعاون مع عمال شركة نهضة مصر، في إطار خطة شاملة تستهدف الحفاظ على نظافة الشوارع وتحسين البيئة المحيطة.

وأكدت  هدى أبوكليلة  رئيسة الحي أن الحملة تأتي ضمن الجهود المستمرة للارتقاء بمستوى النظافة  مشددة على أهمية التزام المواطنين بدورهم في الحفاظ على نظافة الشوارع، بما يساهم في دعم جهود الأجهزة التنفيذية في تحقيق بيئة نظيفة وصحية.

وأشارت إلى أن تلك الجهود تشمل استمرار متابعة النظافة بشكل يومي، والتعامل الفوري مع أي شكاوى تخص تراكم القمامة أو الإشغالات، لضمان تقديم أفضل الخدمات لسكان حي العجمي في الإسكندرية.

 

 

استمرار أعمال النظافة الأجهزة التنفيذية الخدمات المقدمة التعامل الفوري المواطن النورس المحيط تحسين مستوى الخدمات تستهدف تراكم القمامة رئيس حي العجمي متابعة النظافة مستوى النظافة مستوى الخدمات

مواد متعلقة

ندوة توعوية بالإسكندرية تناقش التربية الإيجابية ومناهضة العنف الأسري في إطار حملة "إيد في إيد"

الهيئة العامة لميناء الإسكندرية تشهد نشاطا ملحوظا في حركة تداول الحاويات خلال 24 ساعة

اليوم.. عزاء الفنان مصطفى سالم زوج بدرية طلبة بالإسكندرية

وزير التعليم اليوناني يتفقد معارض ومتاحف مكتبة الإسكندرية ويشيد بمشروعاتها الرقمية

بالصور واللون البرتقالي..مكتبة الإسكندرية تختتم حملة مناهضة العنف ضد المرأة بـ "ورقة كوتشينة"

محافظ الإسكندرية يوجه بحملات مكثفة لإزالة التعديات وإيقاف البناء المخالف

نقابة المهندسين تطلق برنامجًا تدريبيًا مجانيًا في السلامة المهنية بالإسكندرية

افتتاح سوق اليوم الواحد بمنطقة العجمي لتوفير السلع بأسعار مخفضة في الإسكندرية

الأكثر قراءة

عاجل | من بينهم صافي ووطنية.. طرح 10 شركات حكومية في البورصة المصرية

إخلاء الشقق إجباريًا.. تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم من الملاك

محمد صلاح: جوميز تحجج بالمستحقات المتأخرة.. والأجانب يعتبرون مصر محطة

توفيق السيد يكشف حقيقة إيقاف محمد عادل: لم نسند له أي مباراة لأنه غير مؤهل

لهذا السبب.. مني زكي تتصدر التريند

توفيق السيد ينتقد استقدام خبير أجنبي للحكام: الكل لمس التطوير وتامر دري محاضر للفيفا

استجابة للفجر.. متحف الأقصر يوقف التعامل مع البعثة الإسبانية لحين انتهاء التحقيقات

عاجل.. التموين تقرر خفض أسعار السكر في الأسواق