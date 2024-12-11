تكثيف جهود النظافة بحي العجمي لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

نفذ مسئولي حي العجمي حملات مكثفة للنظافة في عدة مناطق رئيسية، وشملت الحملات شوارع ورشة البلاط، والسلام، والعوضي بمنطقة الهانوفيل، بالإضافة إلى منطقة المثلث خلف مساكن البوسطة بالدخيلة بحري، وشارع مدرسة النورس بطريق أم زغيو الشمعدان بالدخيلة قبلي.

في إطار توجيهات الأستاذة هدى أبوكليلة، رئيس حي العجمي، بتكثيف أعمال النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين،

ونفذت هذه الجهود بالتعاون مع عمال شركة نهضة مصر، في إطار خطة شاملة تستهدف الحفاظ على نظافة الشوارع وتحسين البيئة المحيطة.

وأكدت هدى أبوكليلة رئيسة الحي أن الحملة تأتي ضمن الجهود المستمرة للارتقاء بمستوى النظافة مشددة على أهمية التزام المواطنين بدورهم في الحفاظ على نظافة الشوارع، بما يساهم في دعم جهود الأجهزة التنفيذية في تحقيق بيئة نظيفة وصحية.

وأشارت إلى أن تلك الجهود تشمل استمرار متابعة النظافة بشكل يومي، والتعامل الفوري مع أي شكاوى تخص تراكم القمامة أو الإشغالات، لضمان تقديم أفضل الخدمات لسكان حي العجمي في الإسكندرية.