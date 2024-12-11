"فيفا" يخصص 6 مقاعد لآسيا في مونديال السيدات 2027

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

أعلن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، خلال اجتماعه الذي عُقده عبر تقنية الاتصال المرئي، أن بطولة كأس العالم للسيدات 2027 ستُقام في البرازيل خلال الفترة من 24 يونيو (حزيران)  إلى 25 يوليو (تموز) 2027.

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قرارات اتحاد الكرة في أول اجتماع له

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"فيفا" يخصص 6 مقاعد لآسيا في مونديال السيدات 2027

وستشهد البطولة مشاركة 32 منتخبًا، حيث تم تخصيص 29 مقعدًا مباشرًا للاتحادات القارية، تم توزيعها، بحيث يحصل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على 6 مقاعد، والاتحاد الإفريقي على 4 مقاعد، واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) على 4 مقاعد، واتحاد أمريكا الجنوبية على 3 مقاعد، مع تأهل البرازيل تلقائيًا بصفتها الدولة المضيفة، ويخصم مقعدها من حصة اتحاد أمريكا الجنوبية، في حين يحصل اتحاد أوقيانوسيا على مقعد مباشر واحد، بينما يحصل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا"، على 11 مقعدًا مباشرًا، ويتم تحديد المنتخبات الثلاثة المتبقية من خلال بطولة ملحق تأهيلي تضم 10 منتخبات وتُقام على مرحلتين.

 

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