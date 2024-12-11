عاجل - "هدفها زيادة الاستثمار".. رئيس الوزراء يكشف عن نتائج جولة الرئيس السيسي في أوروبا

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى عدة زيارات مهمة خلال الأسبوع الجاري، إلى دول الدنمارك والنرويج وإيرلندا هدفت إلى دفع العلاقات الاقتصادية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوع: "العلاقات السياسية مع هذه الدول على أفضل ما يكون، ولكن كان كل التركيز على دفع العلاقات الاقتصادية ما بين مصر وهذه الدول، وزيادة استثماراتها في مصر، وجرى إطلاق مجلس الأعمال المصري الدنماركي، وحث الرئيس للشركات الدنماركية على لاستثمار في مصر بالقطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر".

وتابع: "كانت هناك لقاءات في النرويج مع كبرى الشركات النرويجية، كما شهد الرئيس السيسي توقيع عدد الاتفاقيات المهمة ما بين الشركات النرويجية والشركات العالمية للاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر".

وأكمل: "وجه الرئيس السيسي الدعوة لكل الشركات الكبرى النرويجية وصناديق الاستثمار للاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة".