قبل لقاء برشلونة.. مدرب دورتموند يشكو ضغط المباريات

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

أصبح المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند الألماني، نوري شاهين، أحدث شخصية تعبر عن أن لاعبي كرة القدم يواجهون عبء عمل متزايد في جدول المباريات، والذي يزداد بشكل مستمر.

قبل لقاء برشلونة.. مدرب دورتموند يشكو ضغط المباريات

وقال شاهين قبل مواجهة برشلونة اليوم الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا: "عبء العمل يكاد يكون لا يحتمل، خاصة بالنسبة للاعبين الدوليين".

txt

معلق مباراة بوروسيا دورتموند وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

txt

ليفركوزن يسعى إلى مواصة الانتصارات بعد الفوز على إنتر ميلان


وعانى دورتموند من الكثير من الإصابات هذا الموسم، ولكن شاهين يصر على أنه لم يدل بهذه التصريحات "للبحث عن أعذار".
وقال: "مازال لدينا فريق قوي للغاية في الملعب".
وأوضح شاهين أن زيادة عدد المباريات ليس هو فقط الذي يصنع المشاكل، ولكن أيضًا وقت السفر الإضافي، وأضاف إن اللعبة نفسها تغيرت على مدار سنوات وأصبحت أكثر تطلبًا.

وقال: "اللعبة أصبحت مختلفة عما كانت عليه قبل 10 أو 15 عامًا كان الركض السريع أقل بكثير، والركض العادي كان أقل بكثير، الآن يجب أن تدفع نفسك لأقصى حد في كل مباراة".
وزاد عدد مباريات دوري أبطال أوروبا جولتين، وفي العام الجديد ستقام بطولة كأس العالم للأندية بشكلها الجديد، والتي تأهل لها دورتموند.
وحال وصل الفريق إلى النهائي، يعني أن الفريق سيخوض 6 مباريات وسينهي المسابقة في منتصف يوليو (تموز) بعد شهرين من نهاية الدوري الألماني تقريبًا، وقبل 6 أسابيع فقط قبل بداية الموسم الجديد.

وعن الحارس السويسري غريغور كوبيل، أحد لاعبي دورتموند الدوليين الذي شاركوا في بطولة أمم أوروبا "يورو 2024" التي أقيمت الصيف الماضي، قال شاهين: "لا أعلم متى يفترض أن يذهب غريغور لعطلة".
ويتوقع شاهين ألا يحدث أي تغيير في الموقف، رغم أن مدربين آخرين، وبينهم جوسيب غوراديولا، مدرب مانشستر سيتي، ويورغن كلوب، مدرب ليفربول السابق، أعربوا عن نفس المخاوف.
وقال: "لم يتمكن جوسيب ولا كلوب من تغيير هذا في المؤتمرات الصحافية بعد قول هذا، على الأرجح لن يقول "فيفا" الآن إذا قال نوري شاهين ذلك، سنغيره."

 

مواد متعلقة

"فيفا" يخصص 6 مقاعد لآسيا في مونديال السيدات 2027

المنتخب القطري يعلن إقالة ماركيز لوبيز وتعيين لويس جارسيا

الأكثر قراءة

عاجل - رئيس الوزراء: نهدف لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية خلال الفترة المقبلة

إخلاء الشقق إجباريًا.. تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم من الملاك

عاجل - سوريا ما بعد بشار الأسد.. خريطة النفوذ الجديدة تكشف عن سيناريو صادم للسوريين والمنطقة

عاجل.. الاتحاد الاسباني يعلن إيقاف هانز فليك

عاجل - الحكومة: المتهرب من كشف تعاطي المخدرات كمن ثبتت إيجابية عينة تعاطيه

تعرف على موعد عرض الحلقة 3 و4 من مسلسل "ساعته وتاريخه"

محمد صلاح: حلمي طولان الأفضل لخلافه جوميز داخل الزمالك

قرارات اتحاد الكرة في أول اجتماع له