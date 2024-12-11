بمشاركة 17 دولة.. مستشفي الأورام بالأقصر تنظم ورشة عمل عن علاج اورام "البروستاتا"

نظمت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمنطقة طيبة شمال الأقصر، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ورشة عمل؛ بخصوص علاج أورام البروستاتا، وما يتعلق بها من الدراسات والأبحاث الجديدة،والتطور الكبير في مواجهة المرض، بداية من عمل الأشعة التشخيصية، والرنين، وتحديد أساليب العلاج للمريض، والتى تقام على مدار 5 ايام، بحضور 77 باحث ينتمون لعدد 17 دولة مختلفة.



وأشادت الدكتورة ديانا بيز، رئيس قسم الطب النووي والأشعة التشخيصية، بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، بدور مستشفى شفاء الأورمان في علاج الأورام، مؤكدة على أهمية ورش العمل فى معرفة التطور الكبير في مجال الأورام والفوائد الكبيرة التى تعود على الأطباء والباحثين في هذا المجال بما يعود بالنفع على المرضي.

وشهدت ورشة العمل عددا من الأوراق البحثية والدراسات والكلمات لأطباء من الاردن، وجنوب إفريقيا، ومصر، وأطباء مستشفى شفاء الأورمان، وتضمنت الورشة جانب نظرى لتبادل الخبرات، كما أقيم الجزء العملى داخل مستشفيات شفاء الاورمان.

وخلال ورشة العمل، تحدث الدكتور هاني حسين، المدير التنفيذي لمستشفيات شفاء الأورمان، عن أهمية ورشة العمل فى تبادل الخبرات والتجارب العملية والتى تساهم في تطور العلاجات، ورفع نسب الشفاء، وقدم لهم الشكر علي الجهد المبذول طوال الوقت في خدمة المرضى.

ومن جانبه، قال محمود فؤاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، إن مستشفى شفاء الأورمان تهتم بتنظيم الفعاليات العلمية في كافة المجالات بجانب تقديم الدعم لبقية عناصر المنظومة الصحية من أطباء وتمريض،

وثمن فؤاد، دور المستشفى، وما تقوم به من مؤتمرات وتدريبات وورش عمل للعاملين لدعم الجانب العملى والاطلاع على الجديد في هذا المجال لدعم الخدمات التي تقدمها المستشفى للمرضى في محافظات الصعيد.

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