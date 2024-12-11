"الأخضر" يبدأ معسكره الإعدادي لبطولة خليجي 26 الخميس

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

ينتظم لاعبو المنتخب الوطني السعودي ظهر غد الخميس في مقر المعسكر الإعدادي الذي سيقام في العاصمة الرياض، حتى 20 من الشهر الجاري، وذلك استعدادًا للمشاركة في كأس الخليج 26 التي ستقام في دولة الكويت.

"الأخضر" يبدأ معسكره الإعدادي لبطولة خليجي 26 الخميس

ينتظم لاعبو المنتخب السعودي ظهر غد الخميس في مقر المعسكر الإعدادي الذي سيقام في العاصمة الرياض، حتى 20 من الشهر الجاري، وذلك استعدادًا للمشاركة في كأس الخليج (خليجي زين 26) التي ستقام في دولة الكويت.

txt

المنتخب القطري يعلن إقالة ماركيز لوبيز وتعيين لويس جارسيا

txt

هاني أبو ريدة يحسم مصير لجنة الحكام بعد توليه رئاسة الاتحاد


وسيخوض "الأخضر" خلال معسكره في الرياض مواجهة ودية أمام منتخب ترينداد وتوباجو يوم 17 من الشهر الجاري على ملعب نادي الشباب، وتقرر أن تكون المباراة مغلقة.

وسيجري "الأخضر" مساء غد حصة تدريبية مغلقة على "ملعب نادي الشباب".
يذكر أن المدير الفني للمنتخب هيرفي رينار ضم 28 لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، وهم: محمد العويس، وأحمد الكسار، ومحمد اليامي، ونواف العقيدي، وياسر الشهراني، وعلي البليهي، وعبدالإله العمري، وعلي لاجامي، وحسان التمبكتي، ومهند الشنقيطي، وسلطان الغنام، ونواف بوشل، وناصر الدوسري، وعبدالإله المالكي، وعبدالله الخيبري، ومصعب الجوير، وعبدالملك العييري، ومحمد كنو، وسالم الدوسري، وعبدالإله هوساوي، وعبدالله الحمدان، وأيمن فلاته، وعبدالعزيز العثمان، وهارون كمارا، وعبدالله رديف، ومحمد القحطاني، وفراس البريكان، وصالح الشهري.
وتغادر بعثة المنتخب الوطني مساء 20 ديسمبر (كانون الأول) إلى دولة الكويت، استعدادًا للمشاركة في منافسات كأس الخليج 26.
ويتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الثانية ضمن منافسات البطولة الخليجية، وإلى جانبه منتخبات العراق، البحرين، اليمن.

مواد متعلقة

قبل لقاء برشلونة.. مدرب دورتموند يشكو ضغط المباريات

"فيفا" يخصص 6 مقاعد لآسيا في مونديال السيدات 2027

الأكثر قراءة

عاجل - رئيس الوزراء: نهدف لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية خلال الفترة المقبلة

إخلاء الشقق إجباريًا.. تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم من الملاك

عاجل - سوريا ما بعد بشار الأسد.. خريطة النفوذ الجديدة تكشف عن سيناريو صادم للسوريين والمنطقة

عاجل.. الاتحاد الاسباني يعلن إيقاف هانز فليك

عاجل - الحكومة: المتهرب من كشف تعاطي المخدرات كمن ثبتت إيجابية عينة تعاطيه

تعرف على موعد عرض الحلقة 3 و4 من مسلسل "ساعته وتاريخه"

محمد صلاح: حلمي طولان الأفضل لخلافه جوميز داخل الزمالك

قرارات اتحاد الكرة في أول اجتماع له