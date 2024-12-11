أعلن المدير الفني للمنتخب القطري، لويس غارسيا، بعد توليه مهام تدريب "العنابي" خلفًا لماركيز لوبيز، اليوم الأربعاء، قائمة فريقه استعدادًا للمشاركة في كأس الخليج "خليجي 26".

مدرب منتخب قطر الجديد يعلن قائمة "العنابي" في خليجي 26

وتقام منافسات "خليجي 26" في الفترة من 21 ديسمبر "كانون الأول" الجاري حتى الثالث من يناير (كانون الثاني) 2025.



ويشارك في البطولة 8 منتخبات هي الكويت (المضيف) والإمارات والسعودية والبحرين وقطر وسلطنة عمان والعراق واليمن.

ويخوض منتخب قطر منافسات "خليجي 26" ضمن المجموعة الأولى، التي تضم الكويت والإمارات وعُمان.

وجاءت إقالة المدرب السابق لـ "العنابي" لوبيز، رغم تمديد عقده حتى عام 2026 في فبراير (شباط) الماضي بعد فوزه بكأس آسيا، لكنه رحل عن منصبه بعدما تعرضت قطر لهزيمة ثقيلة 5-0 أمام الإمارات في تصفيات كأس العالم 2026 الشهر الماضي.

ونشر الاتحاد القطري عبر حسابه على منصة "إكس" التشكيل الأولي التي تضم 29 لاعبًا الذين سيدخلون معسكرًا تدريبيًا استعدادا لخوض المنافسات.

وفيما يلي تشكيل قطر:

حراسة المرمى: مشعل برشم - مروان شريف - صلاح زكريا - سعد الشيب.

مدافعون: لوكاس منديز - طارق سلمان - جاسم جابر - سلطان البريك - محمد عياش - بهاء الليثي - الهاشمي الحسين - حازم أحمد - همام الأمين - عبد الله يوسف.

لاعبو وسط: أحمد فتحي - إبراهيم الحسن - نايف الحضرمي - عبد الله الأحرق - نايف الحضرمي - مصطفى طارق - عاصم مادبو.

المهاجمون: أكرم عفيف - المعز علي - يوسف عبد الرزاق - عبد الرحمن مصطفى - راشد العبد لله - رابح بوصافي - محمد مونتاري - محمد خالد - أحمد الراوي.