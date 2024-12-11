تعرف على موعد عرض الحلقة 3 و4 من مسلسل "ساعته وتاريخه"

الفجر الفني
ساعته وتاريخه
ساعته وتاريخه

يترقب الجمهور حاليًا عرض الحلقة الثالثة والرابعة من مسلسل “ساعته وتاريخه”، بعد نجاح أولى حلقات المسلسل، على شاشة قناة "دي إم سي" ومنصة "واتش ات" فقد حقق العمل نجاحًا هائلًا.

موعد عرض الحلقة 3 و4 من مسلسل «ساعته وتاريخه»

 

ينطلق عرض الحلقة 3 و4 من مسلسل «ساعته وتاريخه» للمخرج عمرو سلامة، في تمام الساعة الـ 10 مساء عبر شاشة dmc، بالإضافة إلى، عرضه على watch it.

 

وظهرت مايان السيد في البرومو بجانب عدد كبير من الفنانين، أبرزهم: أحمد أمين، محمد شاهين، خالد أنور، مريم الجندي، أروى جودة، أحمد داش، حنان سليمان، وأحمد صيام،وغيرهم، كما كشف البرومو عن أجواء رعب وتشويق ضمن أحداث العمل.


تفاصيل مسلسل ساعته وتاريخه

 

يُعرض المسلسل يومي الخميس والجمعة في تمام العاشرة مساءً، ويقدمه مجموعة من المواهب ونجوم برنامج "كاستنج"، الذي يُعرض على قناة "dmc".
 

أحداث مسلسل ساعته وتاريخه

 

تدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والإثارة، حيث يتناول العديد من القضايا المهمة التي تناولتها المحاكم المصرية، ويتم تقديمها في قالب درامي مشوق، وهو من بطولة أحمد أمين وأروى جوده وإخراج عمرو سلامة.

إخراج عمرو سلامة أحمد أمين أحمد صيام أحمد داش برنامج كاستنج حنان سليمان خالد أنور ساعته وتاريخه عمرو سلامة قناة دي ام سي مايان السيد

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القنوات الناقلة ومواعيد عرض الحلقة 3 من مسلسل ساعته وتاريخه

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تعرف على موعد عرض الحلقة 3 و4 من مسلسل "ساعته وتاريخه"

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