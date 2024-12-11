مدير تعليم الإسكندرية يتفقد انتظام العملية التعليمية ويفعل مبادرة "بداية"

محافظات
بوابة الفجر

 

تفقد الدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، بجولة اليوم، الأربعاء، لمتابعة انتظام الدراسة بعدد من مدارس المحافظة.

وجاء ذلك في إطار توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السيد محمد عبد اللطيف، ومحافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد حسن سعيد.

وبدأت الجولة بمدرسة الأنفوشي الثانوية الرسمية لغات للبنين بإدارة الجمرك التعليمية، بحضور مدير عام الإدارة روحية أبو غالي، متفقدًا الفصول الدراسية وأشاد بتفاعل الطلاب وانضباط العملية التعليمية والإشراف المدرسي.

  وعقد “أبو زيد”  اجتماعًا  أثناء الزيارة مع معلمي المدرسة، حثهم خلاله على بذل المزيد من الجهود للنهوض بالعملية التعليمية واستثمار التكنولوجيا لتحسين الخدمات المقدمة للطلاب.

وأكد الدكتور أبو زيد على أهمية انضباط حضور الطلاب وحث أولياء الأمور على الالتزام بالحضور اليومي والاستفادة من الأنشطة التعليمية المختلفة، مشيدًا بمسابقة دوري المكاتب التنفيذية للمرحلة الإعدادية وأنشطة المكتبة ومعامل العلوم والتطوير "التكنولوجي".

وأثنى  "أبو زيد" على تفعيل الأنشطة المدرسية والندوات التوعوية التي تناولت موضوعات مثل ترشيد استهلاك المياه وأهمية القراءة ودور الشباب في التنمية، بالإضافة إلى تنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية" التي تستهدف تنمية القدرات البشرية وبناء الإنسان المصري.

واختتم جولته  بالتشديد على تكليف فرق المتابعة ومديري المراحل الدراسية بمتابعة انتظام العملية التعليمية، وحث أولياء الأمور على تشجيع أبنائهم على الالتزام والانضباط، مؤكدًا أن المواظبة اليومية تعد عنصرًا أساسيًا في تحقيق التفوق الدراسي.

 

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