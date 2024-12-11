بروتوكول تعاون بين ناديي سموحة والزهور

وقع مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر بروتوكول تعاون مع نادي الزهور برئاسة المستشار محمد الدمرداش رئيس نادي الزهور.

بروتوكول تعاون بين سموحة والزهور

ووقع البروتوكول الدكتور عمر خميس الغنيمي نائب رئيس مجلس إدارة نادي سموحة والمستشار محمد الدمرداش رئيس نادي الزهور في مقر نادي الزهور الرئيسي بمدينة نصر.

وجاء ذلك بحضور المحاسب رامي فتح الله، والدكتورة ماهينور سامح أعضاء مجلس إدارة نادي سموحة، ومن نادي الزهور حضر المستشار إيهاب الشريطى نائب رئيس النادي، ومحمد مطيع رئيس اتحاد الجودو وسكرتير عام نادي الزهور السابق، والدكتور أيمن بيرم السكرتير العام.