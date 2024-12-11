مرموش يعود للمنافسة على جائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني من جديد

الفجر الرياضي
مرموش
مرموش

شهدت قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني عن شهر نوفمبر، عودة مهاجم وجناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي آينتراخت فرانكفورت، عمر مرموش، للمنافسة من جديد على الجائزة.

مرموش يعود للمنافسة على جائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني من جديد

وقد غاب مرموش عن قائمة المرشحين خلال الشهر الماضي رغم تألقه بقميص الفريق وسجل العديد من الأهداف وينافس هاري كين مهاجم بايرن ميونخ على لقب هداف البطولة.

و واصل الجناح المصري التألق مع فرانكفورت لذلك ظهر ضمن اللاعبين المرشحين بقوة للفوز بجائزة أفضل لاعب عن شهر نوفمبر الماضي.

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وجاءت القائمة أيضًا بتواجد ثنائي بايرن ميونخ،جمال موسيالا ودايوت أوباميكانو وأيضًا فلورينا فيرتز صانع ألعاب باير ليفركوزن.

وجاءت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني عن شهر نوفمبر كالآتي 
1- عمر مرموش (آينتراخت فرانكفورت). 
2- فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن). 
3- جمال موسيالا (بايرن ميونخ). 
4- ناثانيل براون (آينتراخت فرانكفورت). 
5- أنتوني كاسي (ماينز). 
6- دايوت أوباميكانو (بايرن ميونخ).

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