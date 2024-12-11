عاجل.. الاتحاد الاسباني يعلن إيقاف هانز فليك

كشف الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن إيقاف هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، مباراتين لما بدر منه على حكم المباراة في الجولة الماضية بشكل غير لائق.

الاتحاد الاسباني يعلن إيقاف هانز فليك

وتم طرد المدرب الألماني من المباراة أمام ريال بيتيس ضمن مواجهات الدوري الإسباني، بسبب اعتراضه على ركلة الجزاء التي احتسبت ضد فرينكي دي يونج.



وانتهت المباراة بالتعادل بنتيجة هدفين لكل فريق، خلال المنافسة لتي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.

ونشرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إن نادي برشلونة قرر الاستئناف ضد عقوبة إيقاف مدربه لمدة مباراتين في بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وأشارت الصحيفة أن المدير الفني الألماني سيغيب عن مباراتي برشلونة ضد ليجانيس وأتلتيكو مدريد، ولن يتمكن من الجلوس على مقاعد البدلاء حتى منتصف يناير 2025.

وأكدت أن الحكم قدم تقريرًا أن المدرب الألماني خرج من المنطقة الفنية بالصراخ والإشارة احتجاجًا على أحد قراراته.

واختتمت الصحيفة بأن المدرب الألماني عوقب بمباراتين طبقًا للمادة 127 من قانون الانضباط، والتي نصها كما يلي: “الاحتجاج على الحكم الرئيسي أو المساعدين أو الحكم الرابع بشكل غير لائق، سيُعاقب عليه بالإيقاف من مباراتين إلى ثلاث مباريات أو لمدة تصل إلى شهر واحد.”

ويتربع فريق برشلونة على صدارة الجدول برصيد 38 نقطة، يليه فريق ريال مدريد، الذي لعب مباراة أقل، برصيد 36 نقطة.

