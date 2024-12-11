مدتها 3 أشهر.. كيف تسير الأمور في المرحلة الانتقالية بسوريا؟

تحول دراماتيكي شهدته سوريا، بعد التقدم المفاجئ الذي أحرزته المعارضة السورية المسلحة في غضون 10 أيام، ودخولها العاصمة دمشق، ومغادرة الرئيس بشار الأسد البلاد بعد أن ترك منصبه.

ويرصد موقع "الفجر"، كيف تسير الأمور في المرحلة الانتقالية بسوريا، والتي ستكون مدتها 3 أشهر لتجنب دخول البلاد في حالة فوضى، وتحقيق استقرار دائم يعيد بناء الدولة ويضمن وحدة الأراضي.

اجتماع المعارضة السورية

اجتمع القائد في إدارة عمليات المعارضة المسلحة أحمد الشرع، و المهندس محمد البشير رئيس حكومة الإنقاذ السورية، التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، ورئيس وزراء حكومة النظام السابق محمد الجلالي، لتحديد ترتيبات نقل السلطة وتجنب دخول سوريا في حالة فوضى.

انتقال السلطة

بعد أن أطاحت قيادة الفصائل السورية المعارضة، بالرئيس بشار الأسد بدأت البحث في "انتقال السلطة"، لطي صفحة حكم الأسد الذي امتد قرابة ربع قرن.

وبحث القائد في إدارة عمليات المعارضة المسلحة أحمد الشرع، مع رئيس الحكومة السورية محمّد الجلالي "تنسيق انتقال السلطة"، ونقل الصلاحيات التنفيذية.

تكليف البشير

وفي بيان تلفزيوني أعلن المهندس محمد البشير، أنه تم تكليفه بتولي رئاسة حكومة انتقالية في سوريا حتى أول مارس 2025.

ما لا تعرفعه عن البشير؟

البشير من مواليد عام 1983 بجبل الزاوية جنوب محافظة إدلب، وحاصل على إجازة في الهندسة الكهربائية والإلكترونية قسم الاتصالات من جامعة حلب عام 2007.

عمل البشير، رئيسًا لقسم الأجهزة الدقيقة في معمل الغاز التابع للشركة السورية للغاز عام 2011.

شغل البشير، منصب وزير التنمية والشؤون الإنسانية في حكومة الإنقاذ عامي 2022 و2023.

حصل على إجازة في الشريعة والحقوق بمرتبة شرف من جامعة إدلب عام 2021.

كان مديرًا للتعليم الشرعي في وزارة الأوقاف والدعوة والإرشاد لمدة عامين ونصف العام.

حصل على شهادة في مبادئ التخطيط والتنظيم الإداري.

أول تصريح للبشير

قال المهندس محمد البشير، بعد تكليفه رسميًا برئاسة الحكومة، إن الحكومة المؤقتة ستشرف على قضايا الإدارة العامة خلال الفترة الانتقالية التي قد تنتهي في الأول من مارس.

أولويات الحكومة المؤقتة

أعلن المهندس محمد البشير، رئيس الحكومة المؤقتة بسوريا، أنه سيتم حل الأجهزة الأمنية وإلغاء قوانين الإرهاب، لافتًا إلى أن "الحكومة الانتقالية ستجري النظر بحالة الجيش الحالي وتبحث في إعادة ترتيب أوضاعه"، وضبط الأمن وتقديم الخدمات والانتقال السلس، وفق ما نقلت "أسوشييتد برس".