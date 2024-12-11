" ذوى الإعاقة بين التحدى والإرادة".. ندوة بمجمع اعلام قنا



نظم مركز إعلام قنا ندوة بعنوان" ذوى الإعاقة بين التحدى والإرادة" في إطار الاحتفال باليوم العالمى لذوى الإعاقة، الذى يتزامن مع 3 ديسمبر من كل عام، وذلك بقاعة مجمع إعلام قنا، بحضور يوسف رجب، مدير المجمع، وحاضرت فيها نجلاء أحمد حمزة، منسق جمعية كاريتاس بقنا، وأدارتها إيمان سيد، أخصائى إعلام بمركز إعلام قنا.

وقال يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا، إن ذوي الإعاقة أثبتوا نجاح وتميز فى الكثير من المجالات التى لم يتمكن بعض الأصحاء من النجاح فيها، وهو ما دفع وسائل الإعلام للتركيز على نجاحات النماذج البارزة منهم والذين ضربوا أعظم الأمثلة في تحدى الصعاب، وهو ما يستدعى أن يكون هناك دور واضح للمجتمع في دعم مساندة ذوى الإعاقة، مع احتوائهم داخل المؤسسات أو المحيط الذى يجمعهم.

قالت نجلاء أحمد حمزة، منسق جمعية كاريتاس بقنا، إن مصطلح الإعاقة هو ما اتفق عليه الأشخاص ذوو الإعاقة وأن الإحتياجات الخاصة لفظ عام لا يوضح طبيعة الاحتياجات، فالإعاقة ليست مرض ولكنها عبارة عن عجز قد يكون في الجوانب البدنية أو العقلية سواء نتاج مرض أو إصابة حادث تجعله يعيش بها طوال حياته.

وأضافت منسق جمعية كاريتاس بقنا، يجب على المجتمع أن يقضى على الحواجز التى تحيل بين تلقى ذوى الإعاقة لحقوقهم وتخلق فجورة بينهم وبين الآخرين، لضمان مشاركة مجتمعية حقيقية، من ضمنها حضور الفعاليات المقدمة من المؤسسات والجهات المعنية من خلال توفير الميسرات، وتوفير كراسى وممرات لذوى الإعاقة الحركية، ومترجمين إشارة، مع القضاء على كافة أشكال التنمر.

وتناولت حمزة، بعض المصطلحات الدارجة التي يتعامل بها بعض أفراد المجتمع مع ذوى الإعاقة "أهبل، عبيط، شخص غير طبيعي، شخص غير سوى عاجز، شخص متخلف، شخص يعاني من الإعاقة، ذوي الاحتياجات الخاصة، ذوي الهمم"، إضافة لعدم جواز وصف مرضى متلازمة داون بـ العته المنغولى.

وأشارت منسق جمعية كاريتاس بقنا، إلى الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير الخدمات فى كافة النواحى الطبية والاجتماعية والحقوقية لضمان تعظيم الاستفادة من الأشخاص ذوى الإعاقة داخل المجتمع، مؤكدة أنه واجب على كل فئات المجتمع احترام ذوى الإعاقة وتقبلهم كما خلقهم الله عز وجل ودمجهم بالمجتمع وتوفير الأماكن الخاصة بهم بكافة المؤسسات المختلفة داخل المجتمع.