تموين الأقصر: ضبط طن أرز أبيض منتهى الصلاحية قبل بيعه في الأسواق



قام الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بحملة تموينية أسفرت عن ضبط طن أرز أبيض منتهى الصلاحية قبل تداوله في الأسواق حيث تم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة العامة بشأنها وتحرير محضر بالواقعة، وذلك بناءًا على توجيهات المهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر، بمتابعة الأسواق والمخابز البلدية وجودة السلع المعروضة للمواطنين.

و فى سياق متصل، تم ضبط عدد من المخالفات التموينية حيث تم ضبط 38 مخالفة منها 10 مخالفات لعدم الإعلان عن الأسعار.

كما تم ضبط مخالفات تخص المخابز البلدية المدعمة حيث تم ضبط 6 مخابز بلدية قاموا بإثبات مبيعات وهمية ل 15040 رغيف بلدى مدعم و ٢ مخبز قاما بالتصرف فى 450 كجم دقيق بلدى من حصة المخبز.

و قد تم إثبات توقف عن الإنتاج لعدد 8 مخابز بلدية وتحرير عدد 4 مخالفات إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدد 2 مخالفة إنتاج خبز ناقص الوزن و عدد 3 مخالفات عدم وجود سجل داخل المخبز ومخالفة واحدة لعدم نظافة أدوات العجين وعدم وجود ماكينة صرف الخبز.

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