تموين الأقصر: ضبط طن أرز أبيض منتهى الصلاحية قبل بيعه في الأسواق

محافظات
بوابة الفجر

 

 
قام الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بحملة تموينية أسفرت عن ضبط طن أرز أبيض منتهى الصلاحية قبل تداوله في الأسواق  حيث تم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة العامة بشأنها وتحرير محضر بالواقعة، وذلك بناءًا على توجيهات المهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر،  بمتابعة الأسواق والمخابز البلدية وجودة السلع المعروضة للمواطنين.

و فى سياق متصل، تم ضبط عدد من المخالفات التموينية حيث تم ضبط 38 مخالفة منها  10 مخالفات لعدم الإعلان عن الأسعار.

كما تم ضبط مخالفات تخص المخابز البلدية المدعمة حيث تم ضبط 6 مخابز بلدية قاموا بإثبات مبيعات وهمية ل 15040 رغيف بلدى مدعم  و ٢ مخبز قاما بالتصرف فى 450 كجم دقيق بلدى من حصة المخبز.

و قد تم إثبات توقف عن الإنتاج لعدد 8 مخابز  بلدية وتحرير عدد 4 مخالفات إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدد 2 مخالفة إنتاج خبز ناقص الوزن و عدد 3 مخالفات عدم وجود سجل داخل المخبز ومخالفة واحدة لعدم نظافة أدوات العجين وعدم وجود ماكينة صرف الخبز.

 

IMG-20241211-WA0127
IMG-20241211-WA0127
IMG-20241211-WA0125
IMG-20241211-WA0125
IMG-20241211-WA0124
IMG-20241211-WA0124
IMG-20241211-WA0123
IMG-20241211-WA0123
محافظة الأقصر الاقصر تموين الأقصر حملة تموينية ضبط مخالفات ضبط طن أرز منتهى الصلاحية وكيل وزارة التموين

مواد متعلقة

محافظ الأقصر يبحث مع إدارة مهرجان الأقصر للسينما الافريقية استعدادت إقامة الدورة الرابعة عشرة

رئيس مدينة الأقصر يعقد اجتماعًا لمتابعة برنامج احتفالية العيد القومي لمحافظة الأقصر

وزير الثقافة ونائب محافظ الاقصر يشهدان ختام فعاليات الدورة السابعة عشرة لملتقى الأقصر الدولى للتصوير

نائب محافظ الأقصر يلتقي فريق عمل مؤسسة مهنة ومستقبل للتنمية

محافظ الأقصر يتفقد مواقع مراسي اللنشات للبدء في تنفيذها

بحضور 2000 مواطنا.. محافظ الأقصر يشهد ملتقى شعبي بإسنا لمبادرة ظواهر

محافظ الأقصر يتابع تنفيذ خطة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى

محافظ الأقصر في لقاء جماهيري بأهالي قرية الملاحة بالبر الغربي

الأكثر قراءة

عاجل | من بينهم صافي ووطنية.. طرح 10 شركات حكومية في البورصة المصرية

إخلاء الشقق إجباريًا.. تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم من الملاك

محمد صلاح: جوميز تحجج بالمستحقات المتأخرة.. والأجانب يعتبرون مصر محطة

استجابة للفجر.. متحف الأقصر يوقف التعامل مع البعثة الإسبانية لحين انتهاء التحقيقات

توفيق السيد ينتقد استقدام خبير أجنبي للحكام: الكل لمس التطوير وتامر دري محاضر للفيفا

نبيل الحلفاوي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة

نتنياهو: نخوض حربًا على 7 جبهات ونأمل ألا تفتح جبهات جديدة وسنذكر من وقف معنا في محنتنا

“ التصديري للحرف اليدوية” يعلن عن رؤيته المتكاملة لتطوير قطاع الحرف اليدوية وتعظيم صادراتها