جامعة مطروح تنظم ندوة تثقيفية بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية لمكافحة الفساد

نظمت جامعة مطروح برئاسة الدكتور مصطفى النجار، اليوم الأربعاء الموافق 11 ديسمبر 2024، ندوة تثقيفية بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية بمطروح، بعنوان “دور هيئة الرقابة الإدارية في الوقاية من الفساد ومكافحته”، وذلك بمقر الجامعة بمدينة مرسى مطروح.

في بداية الندوة، رحب الدكتور مصطفى النجار، بمدير فرع هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة مطروح، مثمنًا الجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة في تعزيز الشفافية والنزاهة، ومكافحة كافة أشكال الفساد التي تعيق التنمية، مؤكدًا أهمية التعاون المثمر بين الجامعة وهيئة الرقابة الإدارية في نشر الوعي المجتمعي بقضايا مكافحة الفساد، ودور المؤسسات التعليمية في بناء جيل واعٍ ومسؤول.

حضر الندوة الدكتور محمود عباس، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة، والدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح، والمهندس حسين السنيني، السكرتير المساعد للمحافظة، بالإضافة إلى عمداء ووكلاء الكليات، ومديري المديريات بالمحافظة، وعدد من المشاركين في برنامج الحوكمة.

من جانبه، قدم مدير فرع هيئة الرقابة الإدارية في كلمته الشكر والتقدير للدكتور مصطفى النجار وجامعة مطروح على تنظيم هذه الفعالية الهامة، مشيدًا بدور الجامعة كمنارة تعليمية وتوعوية في محافظة مطروح، مؤكدًا حرص هيئة الرقابة الإدارية على تعزيز الشراكات مع الجامعات لنشر ثقافة النزاهة بين الطلاب والشباب؛ بما يسهم في بناء مجتمع قوي ومتماسك قادر على مواجهة التحديات.

وأعرب الدكتور إسلام رجب، نائب محافظ مطروح، عن تقديره الكبير لرئيس الجامعة، وهيئة الرقابة الإدارية بمطروح، مشيدًا بدورهما المميز في تنظيم هذه الفعالية التي تسهم في تعزيز جهود المحافظة لمكافحة الفساد ورفع الوعي المجتمعي.

وأكد الدكتور إسلام رجب أن التعاون بين الجهات الأكاديمية والرقابية يعكس رؤية وطنية شاملة لتفعيل مبادئ الشفافية والنزاهة، بما يدعم جهود التنمية المستدامة في المحافظة.

وتناولت الندوة محاور عدة، شملت تعريف الحضور بمفهوم الفساد وتقسيماته المختلفة، والآثار السلبية للممارسات الفاسدة على المجتمع والتنمية، كما تم استعراض دور الجهات الرقابية في جمهورية مصر العربية، ودورها في مكافحة الفساد، مقسمة وفقًا لسلطات الدولة.

وسلطت الندوة الضوء على رؤية الدستور المصري في مكافحة الفساد، حيث يولي الدستور أهمية كبيرة لتعزيز الشفافية والنزاهة كركيزة أساسية لحوكمة الدولة، وينص الدستور على ضرورة تضافر الجهود لمواجهة الفساد بكافة أشكاله، ويؤكد على استقلالية الأجهزة الرقابية وتكامل أدوارها لضمان إدارة فعالة للموارد ومساءلة عادلة لجميع الأطراف.

كما تم عرض مجموعة من الفيديوهات التوعوية التي أبرزت جهود هيئة الرقابة الإدارية في التصدي للفساد، وأظهرت الأدوار المختلفة التي تقوم بها الهيئة لتعزيز النزاهة والشفافية ومحاسبة الفاسدين، مما ساهم في توضيح صورة شاملة للحضور حول الآليات العملية لمكافحة الفساد.

إلى جانب ذلك، تم التطرق إلى الأنشطة العلمية التي تقوم بها هيئة الرقابة الإدارية، ومنها تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية المتخصصة لبناء قدرات العاملين في مجال مكافحة الفساد، وإعداد البحوث والدراسات المتعلقة بآليات الوقاية من الفساد، فضلًا عن إصدار التقارير الدورية التي تسهم في تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز الشفافية في الجهات الحكومية والخاصة.

شهدت الندوة في ختامها جلسة تفاعلية للأسئلة والمناقشات، حيث أتاح الحضور الفرصة لطرح استفساراتهم حول دور هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد وآليات العمل الخاصة بها.

وأجاب مدير فرع هيئة الرقابة الإدارية على العديد من الأسئلة التي تناولت صلاحيات الهيئة، وطرق الإبلاغ عن الفساد، ودور المجتمع في المساهمة في الوقاية منه، كما ساهمت هذه الجلسة في تعزيز فهم الحضور للمحاور التي تم عرضها خلال الندوة.

وفي ختام الندوة، تم تقديم مجموعة غنائية وطنية قدمها فريق الكورال بكلية التربية النوعية، مما أضاف لمسة فنية وطنية مميزة للفعالية.

وأكد الدكتور النجار حرص جامعة مطروح على تعزيز التعاون مع هيئة الرقابة الإدارية في نشر ثقافة النزاهة والشفافية، معربًا عن شكره وتقديره للهيئة على جهودها الوطنية، ودورها في دعم المؤسسات المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة.