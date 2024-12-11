بعد أسبوع من البحث.. العثور على جزء من الشاب المقتول على يد والده بالفيوم

عثر أحد المزارعين بمركز سنورس على رأس الشاب المقتول على يد والده ملقى بإحدى الأراضي الزراعية متأكله، وتم إبلاغ مركز شرطة سنورس وقسم الأدلة الجنائية لفحص البلاغ واخد عينه منه لمطابقته بالDNA الخاصة بالقتيل.

بداية الكشف جريمة الاب بمشاركة نجله الأكبر كانت ببلاغ تلقاه مركز شرطة سنورس بالعثور على جثة طافيه ببحر الرفيع بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لفحص موقع العثور على الجثة بتكليف اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، ليتفاجئ فريق البحث بعد إنتشال الجثمان بأنه دون رأس، مما يؤكد وجود شبهة جنائية.

وعلى الفور شكل اللواء محمد العربي مدير المباحث الجنائية فريق بحث بقيادة العميد هاني تعيلب رئيس فرع بحث شرق الفيوم ويضم المقدم أحمد جنيدي مفتش المباحث والرائد عمر شوقي رئيس مباحث المركز والنقيب شادي جمال معاون مباحث المركز، للوقوف على ملابسات الجريمة حيث تم تحديد هوية المجني عليه ويدعى "يوسف عبد التواب السيد علي يبلغ من العمر 20 عاما والذي كان يعمل بصالون حلاقه لتصفيف الشعر للرجال بدائرة المركز.

وتوصلت التحريات التي أشرف عليها العميد حسن عبدالغفار رئيس البحث الجنائي بالمديرية إلى أن الشاب كان يتعاطي المواد المخدرة على حسب إدعاء والده ودائم الشجار والخلافات مع اسرته والمحيطين به بسبب سلوكه السيء، وديونه الكثيره ومطالبة الديانه لاسرته التي اختنقت من سلوكه المتدني ومعايرة المقربين لاسرته به، مما وسع دائرة الاشتباه حول أسرة المجني عليه.

وتبين خلال التحقيقات أمام فريق البحث بأن مرتكب الواقعه هو الأب ويدعى "عبد. ا. ع "يبلغ من العمر 50 عاما، والذي اعترف بتفيذه للجريمة وقام بقتله والتخلص منه، ثم ساعده بالتخلص من جثته نجله الأكبر ويدعى" إسلام. ع. ا. ع" عمرعا 24 عاما وبمواجهته بجريمة قتل نجله اعترف الأب بإرتكاب الواقعة بمفرده في محاوله لإخفاء اشتراك نجله الأكبر في الواقعه.

وأكد الاب المتورط المتهم بقتل نجله أمام نيابة سنورس الجزئية بأنه قام بقتل نجله بسبب إدمان المجني عليه المواد المخدرة وأنه دائم التعدي على والدته وشقيقته بالضرب وسرقة أموالهم من المنزل لإنفاقها على شراء المخدرات، والشكوى المستمرة من الجيران له بسبب سلوكه وتصرفاته المشينة.

وعليه حُرر محضر رقم ٤٤٩٦/ إدارى سنورس لسنة ٢٠٢٤، وجاري العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الواقعة واستدعاء أسرته للتحقيق.