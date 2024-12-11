محافظ الجيزة يقدم مساعدات مالية لحالات مرضية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة علي أن الدولة بكافة أجهزتها وبالتعاون مع المجتمع المدني والجمعيات الخيرية لم ولن تتواني في تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولي بالرعاية والأكثر احتياجا.

جاء ذلك خلال لقاءه بعدد من الأسر الأولى بالرعاية للاستماع لمشاكلهم على الطبيعة وتوفير الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية في إطار حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين والوقوف على احتياجاتهم.

شهد اللقاء تقديم إعانة ماليه عاجلة لحالات مرضية بالتعاون مع إحدى المؤسسات الخيرية بالإضافة لمساعدة شهرية بقيمة 2500جنيه لكل حالة منهم.

وسلم المحافظ إحدى الحالات من ذوى القدرات الخاصة طرف صناعي مقدم من مديرية التضامن الاجتماعي لتسهيل حركتها.

كما وجه المحافظ مديرية الشئون الصحية بتوفير الرعاية الصحية اللازمة للحالات المرضية لتسهيل إجراء العمليات الجراحية اللازمة بالمستشفيات المتخصصة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وخلال اللقاء تم الاتفاق مع مؤسسه صناع الحياة علي تنفيذ مشروع توصيل 500 وصله مياه شرب للمناطق الأكثر احتياجا علي مستوي المحافظة بحلول عام 2025 وذلك بتكلفة تصل إلى ٣.٥ مليون جنية لتنفيذ المشروع.

حيث وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بتقديم كافه أوجه المساعدة للمؤسسة لتحديد مناطق الأسر الغير قادرة لتوصيل مياه الشرب لمنازلهم وذلك بالتنسيق مع المختصين بشركه مياه الشرب لتذليل أي عقبات قد تواجه المؤسسة مستقبلا.

وحرص المحافظ على توجيه الشكر للمؤسسات الخيرية المشاركة، مثمنا الدور الهام الذى تقوم به كل منها فى سبيل تحسين مستوى معيشة المواطنين وتطوير الخدمات المقدمة لهم، إلى جانب مساهمتهم فى المبادرات الرئاسية والمبادرة الصادرة عن مختلف أجهزة الدولة.

وأعرب المواطنين عن سعادتهم البالغة بتلك اللمسة الإنسانية من محافظ الجيزة وحرصه على الإستماع لهم وتلبية مطالبهم.

حضر الاجتماع هند عبد الحليم نائب المحافظ والدكتور وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ وامام فوزي مدير مديرية التضامن الإجتماعى وممثلين مؤسسات صناع الحياة والهدي الخيرية وثبات الخيرية وأسر الحالات المشاركة باللقاء.