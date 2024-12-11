ليس وداعًا بل مجرد لقاء لاحقًا..جوزية جوميز يودع جماهير الزمالك بعد الرحيل

رحيل جوزية جوميز

أرسل البرتغالي جوزية جوميز بيانا للصحفيين يوضح خلاله أسباب رحيله عن الفريق، بجانب رساله يودع فيها جماهير نادي الزمالك عقب الرحيل اليوم عن قيادة الفريق.

بيان الوداع

جوزية جوميز

وجاء بيان جوميز كالآتي:

بقلب مثقل ودموع تنهمر على خدي أكتب هذه الكلمات، لقد وضع الله في طريقي هذا الامتياز والشرف العظيم لخدمة هذا النادي العظيم الزمالك.

لقد حالفني الحظ بلقاء هؤلاء الذين وظفوني، وبالتالي فتحوا لي أبواب مصر، وكرة القدم المصرية، وسمحوا لي بالتعرف على شعبها الاستثنائي، الذي وقعت في حبه.

أشعر بحب لا ينتهي للشعب المصري بشكل عام وللمشجعين المتحمسين للزمالك بشكل خاص.

أنا ممتن للرئيس الذي منحني هذه الفرصة، وأحمل في قلبي جميع اللاعبين الذين عملت معهم؛ كانوا وما زالوا أبطالًا ومقاتلين، فازوا معي ببطولتين مهمتين في الأشهر العشرة الماضية.

شكرًا لكم أيها الشعب المصري على كل هذا الود، وشكر خاص جدًا لجماهير الزمالك، المحاربين الذين ساعدونا على الفوز، ودون أي مشاعر سيئة تجاه أي شخص.

أسباب الرحيل

خلال هذه الفترة كنت أرفض الكثير من العروض الجيدة جدًا، لأنني أحب الزمالك.

لكنني قررت الآن إنهاء عقدي مع الزمالك لأنني أشعر أن الظروف اللازمة لمواصلة جلب الألقاب لجماهيرنا غير متوفرة.

أتمنى أن يتحسن كل شيء في تنظيم هذا العملاق في عالم كرة القدم برحيلي. هذا ليس وداعًا، بل مجرد لقاء لاحقًا.

ورحل البرتغالي جوزية جوميز عن تدريب نادي الزمالك من أجل قيادة فريق الفتح السعودي، بعد أن أتم التعاقد معه، حيث كان قد أبلغ إدارة نادي الزمالك أمس بفسخ تعاقده وعدم إكمال المهمه مع الفريق.