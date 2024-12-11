محافظ المنوفية يتابع حادث نشوب حريق مخزن بنطاق حي شرق شبين الكوم

محافظات
جانب من الحريق
جانب من الحريق


تــابع اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية  حادث  نشوب حريق بمخزن خردة أسفل عقار بشارع محمود شاهين بنطاق حي شرق شبين الكوم، وذلك عبر تقنية البث المباشر بمركز الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة للوقوف علي تداعيات الحادث والاطمئنان علي الحالة العامة  للموقف.
وأشار محافظ المنوفية إلى أنه فور تلقى بلاغ من  رئاسة حي شرق وهيئة  الإسعاف  بنشوب الحريق، تم على الفور تكليف السكرتير العام المساعد للمحافظة والأجهزة المعنية والمختصة بالتواجد الميداني بموقع الحريق  ، حيث تم الدفع بـ6 سيارات حماية مدنية وأطقم الإسعاف والتدخل السريع  للتعامل الفوري مع تداعيات الحادث.
وقد أجرى المحافظ اتصالا مرئيًا برئيس حي شرق لمتابعة الحادث والتأكد من تواجد كافة الأجهزة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للسيطرة  الكاملة على تداعيات الحريق، وأسفرت النتائج الأولية عن عدم وجود أي خسائر بشرية، مشددًا على المتابعة اللحظية للموقف واستمرار تواجد كافة الأجهزة التنفيذية والمعنية وعدم مغادرة الموقع إلا بعد التأكد من إطفاء الحريق وبدء عمليات التبريد والسيطرة الكاملة على الموقف حفاظًا على الممتلكات وأرواح المواطنين.

التواجد الميداني تداعيات الحادث محافظ المنوفية
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل | من بينهم صافي ووطنية.. طرح 10 شركات حكومية في البورصة المصرية

إخلاء الشقق إجباريًا.. تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم من الملاك

استجابة للفجر.. متحف الأقصر يوقف التعامل مع البعثة الإسبانية لحين انتهاء التحقيقات

محمد صلاح: جوميز تحجج بالمستحقات المتأخرة.. والأجانب يعتبرون مصر محطة

نبيل الحلفاوي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة

نتنياهو: نخوض حربًا على 7 جبهات ونأمل ألا تفتح جبهات جديدة وسنذكر من وقف معنا في محنتنا

توفيق السيد ينتقد استقدام خبير أجنبي للحكام: الكل لمس التطوير وتامر دري محاضر للفيفا

تعرف على شخصية طارق صبري في مسلسل "الحلانجي".. رمضان 2025