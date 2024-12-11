مدير "تعليم الفيوم" يشهد احتفال مدارس التربية الخاصة باليوم العالمي لذوي الهمم

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شهد الأستاذ خالد فراج، رئيس مجلس مدينة الفيوم، نائبا عن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، والعقيد شريف عامر، المستشار العسكري لمحافظة الفيوم، والأستاذ خالد فراج رئيس مجلس مدينة الفيوم، والدكتورة سحر الألفي، مدير عام الإدارة العامة للتربية الخاصة بالوزارة، والأستاذة ريحاب عريق وكيل المديرية، والأستاذ مصطفى مبارك، مدير عام إدارة شرق الفيوم التعليمية، والدكتورة ياسمين محمد، مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية، والأستاذ محمد الشريف، مدير التعليم الخاص بشرق الفيوم، والدكتور أحمد سالم، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية، الأحتفال باليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالفيوم.

وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني، والدكتورأحمد الأنصاري محافظ الفيوم.

أفتتح وكيل الوزارة، معرض منتجات التربية الخاصة، ويشمل عدد كبير من المنتجات والوسائل التعليمية والأنشطة التربوية المتعددة لمدارس التربية الخاصة على مستوى الفيوم، كما يحتوى المعرض على عدد من الوسائل التعليمية ضمن مشاركة مدارس التربية الخاصة فى مبادرة بداية جديدة ومبادرة الفيوم تتحدث.

 

بدأ الأحتفال، بالسلام الجمهوري، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، وعدد من الفقرات الفنية لطلاب الدمج التعليمي ومدارس التربية الخاصة، ومنها:

- أوبريت غنائي ابن مصر ( غناء كورال مدرسة النور ومدرسة التربية الفكرية وترجمة إشارة لمدرسة الأمل للصم)

 - عرض فني لمدرسة الأمل للصم بنات.

 - عرض فني لمدرسة التربية الفكرية بالفيوم.

 - عرض فني لمدرسة الأمل للصم بنين.

 - عرض فني لطلاب مدرسة النور للمكفوفين.

 - عرض رياضي لمدرسة الأمل للصم بنات.

 - عرض فني لمدرسة التربية الفكرية بالغرق بإطسا.

 - عرض فني لطلاب الدمج بمدرسة الشهيد محمد يوسف.

 - عرض فني لطلاب قسم ذوي الاحتياجات الخاصة بمدرسة الرواد الخاصة.

 - قصيدة (لو سمحت) تأليف وإلقاء الطالبة ميار حمادة مدرسة النور للمكفوفين.

 - عرض فني لطلاب مدرسة الأمل للصم بنين.

وأكد دكتور خالد قبيصي، على أن أبناءنا من ذوي القدرات الخاصة والهمم نموذج فريد للإرادة والتحدي والإنجاز، ويحققون الإنجازات الغير مسبوقة، ويرفعون اسم مصر عاليًا خفاقًا في جميع المجالات، مشيرًا إلى تقدير واعتزاز الدولة والمجتمع بذوي القدرات الخاصة، كشريك أساسي في بناء المجتمع ونهضة الوطن، بما يمتلكونه من مهارات وإبداعات رائدة ويحققون عدد من الإنجازات في شتى المجالات.

 

حيث أشار وكيل  الوزارة أن مدارس التربية الخاصة بالفيوم عدد من البطولات والمراكز المتقدمة على مستوى الجمهورية، خلال عام 2024، حيث حصلت مدرسة التربية الخاصة بالفيوم على المركز الأول في العاب القوي على مستوى الجمهورية، وكذلك المركز الأول في البطولة الإقليمية للتربية الفنية، كما فازت مدرسة النور للمكفوفين بالمركز الأول فى مسابقة التفوق الكشفي لذوي الهمم (كشافة)، والمركز الثاني في البطولة الإقليمية لكرة الجرس بصري، كما حصلت مدرسة الأمل للصم بنات على المركز الأول فى التربية الفنية والمركز الثاني فى الكاراتيه فى البطولة الإقليمية لشمال ووسط الصعيد )التربية الفنية والكارتية)، وفازت مدرسة الأمل للصم بنين على المركز الثاني فى كرة القدم فى البطولة الإقليمية لشمال ووسط الصعيد، والمركز الثاني فى البطولة الإقليمية للكاراتيه، كما حصلت مدرسة النور للمكفوفين على جائزة التميز وذلك خلال مشاركتها الفعالة في مشروع دعم وتنمية تدريس اللغة الفرنسية بالمدارس الحكومية TrèFLE.

 

أشاد وكيل الوزارة بالتنظيم المتميز للأحتفال باليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة بالفيوم، حيث شاركت جميع مدارس التربية الخاصة (مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالفيوم بنات - مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بنين بدمو - مدرسة النور للمكفوفين - مدرسة التربية الفكرية بالفيوم - مدرسة التربية الفكرية بالغرق بإدارة إطسا التعليمية - قسم ذوي الاحتياجات الخاصة بمدرسة الرواد الخاصة بالفيوم ) في فعاليات الأحتفال باليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة.

 

تقدم وكيل الوزارة برسالة حب وتقدير وتهنئة لجميع أبنائه طلاب وطالبات مدارس التربية الخاصة، بمناسبة الأحتفال باليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة، وكذلك رسالة شكر وتقدير لفريق العمل بالتربية الخاصة بالفيوم ومدارس التربية الخاصة، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل،  وكذلك رسالة شكر لمدرسة الشرق الأوسط الخاصة بالفيوم لمشاركتها الإيجابية، خلال فعاليات الأحتفال باليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة بالفيوم.

وكيل تعليم الفيوم يتابع انتظام العملية التعليمية بطاميه ويؤكد على الانضباط والمحاسبة

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