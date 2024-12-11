عاجل.. التموين تقرر خفض أسعار السكر في الأسواق

أفاد مصدر مطلع بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة قررت خفض سعر السكر في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين إلى 30 جنيهًا للكيلو بدلًا من 32 جنيهًا. ويعد هذا التخفيض الثاني خلال فترة قصيرة، بعد أن كان السعر قد انخفض سابقًا من 35 جنيهًا للكيلو. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان توفير السلع الأساسية بأسعار تناسب الجميع.

اجتماع دوري لمتابعة قطاع السكر

وفي إطار الاجتماعات الدورية لمتابعة عمل قطاعات وزارة التموين، عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا أمس مع رؤساء شركات السكر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية. حضر الاجتماع قيادات بارزة بالوزارة، من بينهم اللواء وليد أبو المجد نائب الوزير، والدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة، بالإضافة إلى رؤساء شركات السكر من القصب والبنجر.

تناول الاجتماع متابعة انتظام العمل في مصانع إنتاج السكر التابعة للوزارة، والاستعداد لاستقبال موسم إنتاج السكر من القصب والبنجر، حيث يبدأ موسم القصب في يناير 2025، والبنجر في فبراير 2025. وأكد الوزير خلال الاجتماع على أهمية تحسين جودة إنتاج السكر المقدم للمواطنين عبر بطاقات الدعم.

الاحتياطي الاستراتيجي محور الاهتمام

وأوضح الدكتور شريف فاروق خلال الاجتماع أن الوزارة تعمل على زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السكر، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية. وأضاف أن السكر يُعد من السلع الأساسية التي تحرص الوزارة على توفيرها بكميات كافية لتلبية احتياجات السوق وضمان استقرار الأسعار.

خطوة لتخفيف الأعباء

يشير تخفيض سعر السكر إلى استمرار الوزارة في دعم المواطنين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، خاصة مع اقتراب موسم الأعياد الذي يشهد زيادة في استهلاك السلع الغذائية. ويأتي ذلك في وقت تعمل فيه الوزارة على تعزيز كفاءة العمل بشركات السكر وضمان جاهزيتها للمواسم الإنتاجية المقبلة.

أهمية القرار

يُعد خفض سعر السكر خطوة إيجابية تسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، كما يعكس حرص وزارة التموين على تحقيق توازن بين توفير السلع بأسعار مناسبة والحفاظ على استدامة الإنتاج من خلال متابعة دقيقة لعمل الشركات المنتجة.