جامعة الفيوم: ختام الدورة التثقيفية الأولى لصناع القرار بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية

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ختام الدورة التثقيفية
ختام الدورة التثقيفية الأولى بجامعة الفيوم

شهد اللواء هشام السماحي، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية والمشرف العام على الدورة، والدكتورة وفاء يسري، مدير مركز جامعة الفيوم لتنمية المجتمع المحلى، ختام فعاليات الدورة التثقيفية الأولى لصناع القرار، والتي نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومركز الخدمة العامة لتنمية المجتمع المحلي بجامعة الفيوم، بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، خلال الفترة من السبت الموافق والتي استمرت خلال الفترة 7/12/2024 إلى 11/12/2024.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، واللواء أحمد محمود صفي الدين، مدير الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، وإشراف الدكتور عاصم العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع التعليم والطلاب، واللواء محمد سامى علي كفرانه، مدير كلية الدفاع الوطني، وبحضورالدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية، وعدد من وكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب، وعدد من المتدربين من المؤسسات والمجتمع الخارجي، وذلك اليوم الأربعاء 11/12/2024 بالمكتبة المركزية.
 

أشار اللواء هشام السماحي أن التعاون بين كلية الدفاع الوطني وجامعة الفيوم يعزز من تبادل الخبرات والمعرفة بين الجانبين ويسهم في تطوير البرامج التعليمية والتدريبية التي تهدف إلى إعداد كوادر قادرة على التعامل وصنع واتخاذ القرار بفعالية وكفاءة.

وأضاف أن الأكاديمية العسكرية تدعم كافة الجهود التي تهدف إلى تنمية المجتمع وتعزيز قدراته.

وفي ختام الحفل قام اللواء هشام السماحي ووفاء يسري  بتسليم شهادات اجتياز الدورة التدريبية للسادة المشاركين.

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