مصرع شخص في حادث تصادم بالفيوم

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اسعاف أرشيفية
اسعاف أرشيفية

لقي شخص مصرعه، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وسيارة نقل كبير "تريلا" بطريق "الفيوم اسيوط الصحراوي الغربي، باتجاه اسيوط بعد مدخل كمين الروس بدائرة مركز الفيوم، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق. 


تلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور قسم شرطة مركز الفيوم، يفيد بإشارة من غرفه عمليات شرطة النجدة تفيد بتلقيه بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارتين نقل  بطريق اسيوط الصحراوي الغربي بعد مدخل كمين الروس  بدائرة المركز، ووجود جثه.

وعلى الفور انتقل قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين وقوع حادث تصادم سيارة نصف نقل باخري نقل تريلا وذلك بسبب السرعه الزائده وتسبب الحادث في وفاة شخص، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

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