عاجل | من بينهم صافي ووطنية.. طرح 10 شركات حكومية في البورصة المصرية

الاقتصاد
بوابة الفجر

صرّح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن الحكومة تعمل على إعادة هيكلة بعض الهيئات الاقتصادية بهدف تعظيم أصولها من خلال التركيز على أنشطتها وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص. 

 

وأضاف أن هناك هيئات خاسرة قد يتم دمجها مع أخرى لتحقيق كفاءة أكبر، مشيرًا إلى أن بعض الهيئات لا تقدم دورًا إيجابيًا، وهو ما يتطلب اتخاذ خطوات لتعظيم موارد الدولة.

 

مدبولي: طرح 10 شركات في البورصة المصرية خلال 2025

 

فيما قال “مدبولي”  أن عام 2025 سيشهد إدراج أكثر من 10 شركات كبرى في البورصة المصرية، مشيرًا إلى أن الشركات الجاهزة للطرح تشمل شركات تابعة للجيش مثل “وطنية” و”صافي”.

 

وأوضح مدبولي أن طرح “وطنية” و”صافي” سيتم قبل منتصف العام المقبل، إلى جانب شركات أخرى مثل “سايلو فودز” و”شيل أوت”.

 

وأضاف أن العام المقبل سيشهد أيضًا طرح حصص من بنكي القاهرة والإسكندرية لمستثمرين استراتيجيين، في إطار خطط الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.

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