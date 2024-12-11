حمد إبراهيم يُعلن تشكيل الإسماعيلي الرسمي أمام حرس الحدود بكأس الرابطة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 


أعلن حمد إبراهيم المدير الفني للإسماعيلي تشكيل لاعبيه استعدادا للقاء حرس الحدود اليوم الأربعاء باستاد برج العرب بالإسكندرية، في افتتاح مشوار الفريق ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

وجاء تشكيل الإسماعيلي لمباراة حرس الحدود كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل

خط الدفاع:  عبد الكريم مصطفى - محمد نصر - محمد عمار - محمد بيومي.

خط الوسط: محمد خطاري - على الملواني - هشام محمد - إيريك تراوري - مروان حمدي

خط الهجوم: خالد النبريصي


يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

كمال السيد - عماد حمدى - حاتم سكر - محمد عبد السميع - محمد حسن - عمر القط - نادر فرج - عبد الرحمن الدح - إبراهيم عبد العال.
 

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