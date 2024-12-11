تفاصيل الاعتداء على مدير مدرسة داخل عمله في الدقهلية

أُصيب مدير مدرسة اللواء سعد الشربيني الابتدائية بقرية البجلات التابعة لمركز منية النصر بجرح قطعي في الذراع، نتيجة اعتداء بلطجية عليه داخل المدرسة باستخدام آلة حادة، وذلك بسبب خلافات عائلية مع زوجته السابقة. تمكنت مباحث منية النصر من ضبط المتهمين، فيما تم نقل المصاب إلى مستشفى منية النصر المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء الدكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يُفيد بورود بلاغ إلى شرطة النجدة من إدارة مدرسة اللواء سعد الشربيني الابتدائية بقرية البجلات حول وقوع مشاجرة داخل المدرسة ووجود بلطجية يحملون أسلحة بيضاء.

انتقلت على الفور قوة من ضباط وحدة مباحث مركز منية النصر إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وقوع مشاجرة داخل المدرسة، حيث قام بلطجية بالاعتداء على مدير المدرسة «خالد بركات» بسبب خلافات زوجية. وكشفت التحريات المبدئية أن طليقة مدير المدرسة حرّضت البلطجية على الاعتداء عليه، ما أسفر عن إصابته بجرح قطعي في ذراعه بواسطة آلة حادة.

تمكن ضباط المباحث من ضبط الجناة داخل المدرسة، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى منية النصر المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. تم تحرير المحضر اللازم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.