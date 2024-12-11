تفاصيل الاعتداء على مدير مدرسة داخل عمله في الدقهلية

محافظات
متهم ،ارشيفية
متهم ،ارشيفية

أُصيب مدير مدرسة اللواء سعد الشربيني الابتدائية بقرية البجلات التابعة لمركز منية النصر بجرح قطعي في الذراع، نتيجة اعتداء بلطجية عليه داخل المدرسة باستخدام آلة حادة، وذلك بسبب خلافات عائلية مع زوجته السابقة. تمكنت مباحث منية النصر من ضبط المتهمين، فيما تم نقل المصاب إلى مستشفى منية النصر المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء الدكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يُفيد بورود بلاغ إلى شرطة النجدة من إدارة مدرسة اللواء سعد الشربيني الابتدائية بقرية البجلات حول وقوع مشاجرة داخل المدرسة ووجود بلطجية يحملون أسلحة بيضاء.

انتقلت على الفور قوة من ضباط وحدة مباحث مركز منية النصر إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وقوع مشاجرة داخل المدرسة، حيث قام بلطجية بالاعتداء على مدير المدرسة «خالد بركات» بسبب خلافات زوجية. وكشفت التحريات المبدئية أن طليقة مدير المدرسة حرّضت البلطجية على الاعتداء عليه، ما أسفر عن إصابته بجرح قطعي في ذراعه بواسطة آلة حادة.

تمكن ضباط المباحث من ضبط الجناة داخل المدرسة، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى منية النصر المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. تم تحرير المحضر اللازم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

الأسلحة البيضاء التحريات المبدئية ادارة مدرسة المباحث الجنائية بسبب خلافات زوجية أمن الدقهلية خلافات عائلية ضبط الجناه ضبط المتهمين

مواد متعلقة

حمد إبراهيم يُعلن تشكيل الإسماعيلي الرسمي أمام حرس الحدود بكأس الرابطة

تكثيف جهود النظافة بحي العجمي لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

41 مليون.. إجمالي إيرادات فيلم "الحريفة 2"
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل.. تعليق ناري من مدرب باتشوكا عن مواجهة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة بوروسيا دورتموند × برشلونة Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال أوروبا

يلا شوت برشلونة LIVE.. مشاهدة مباراة بوروسيا دورتموند وبرشلونة بث مباشر جودة عالية اليوم في دوري أبطال أوروبا

شاهد بالبث المباشر برشلونة اليوم.. مشاهدة بوروسيا دورتموند × برشلونة بث مباشر دون "تشفير" | دوري أبطال أوروبا

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة بوروسيا دورتموند ضد برشلونة مباشر دون تقطيع | دوري أبطال أوروبا

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة مانشستر سيتي × يوفنتوس Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال أوروبا

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة بوروسيا دورتموند وبرشلونة اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري أبطال أوروبا

يلا شوت Man City.. بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا