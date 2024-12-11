اجتماع رفيع المستوى بين وزيري والزراعة والإسكان لتعزيز سبل التعاون المشترك

عقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا مشتركًا اليوم الأربعاء، مع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمقر وزارة الإسكان.

جاء اللقاء بحضور مسؤولي الوزارتين، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، ومركز بحوث الصحراء، لمناقشة عدد من القضايا المشتركة وسبل تعزيز التعاون بين الطرفين.

قضايا حيوية على طاولة النقاش

ناقش الوزيران عدة موضوعات رئيسية، منها:

تحديث الأحوزة العمرانية

استعراض موقف خطة تحديث الأحوزة العمرانية التي تنفذها الهيئة العامة للتخطيط العمراني التابعة لوزارة الإسكان.

مشروعات الصرف الصحي

متابعة مشروعات الصرف الصحي التي ينفذها الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

تعظيم الاستفادة من المياه المعالجة

التركيز على استخدام المياه المعالجة في أغراض مخصصة طبقًا للمعايير العالمية.

اتفاق على مواصلة التعاون

أكد الوزيران أهمية مواصلة العمل المشترك والتنسيق بين المختصين من الوزارتين والهيئات التابعة لهما لتحقيق التكامل بين الجهود.

وأشارا إلى أن هذا التعاون يأتي ضمن إطار النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.