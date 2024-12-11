توفيق السيد يكشف حقيقة إيقاف محمد عادل: لم نسند له أي مباراة لأنه غير مؤهل

الفجر الرياضي
الحكم محمد عادل
الحكم محمد عادل

تحدث توفيق السيد عضو لجنة الحكام السابق، عن حقيقة إيقاف الحكم محمد عادل عن إدارة مباريات الدوري الممتاز، خلال الفترة الماضية.

توفيق السيد يكشف حقيقة إيقاف محمد عادل

وقال توفيق السيد في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: قبل الحديث عن عدم ظهور محمد عادل في المباريات، هل محمد عادل مؤهل لإدارة المباريات حاليًا؟.

وأضاف توفيق السيد: قبل أن تضع حكما في مباراة يجب أن يكون مهيئ نفسيا وذهنيا، وهذا ليس موجود في محمد عادل حاليًا بسبب الأزمة والنيابة وغيره، وأرى شخصيًا أنه لا بد أن يكون مهيئا نفسيا وذهنيا قبل استدعائه لإدارة المباريات.

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وواصل عضو لجنة الحكام السابق: محمد عادل وأي حكم حين يخطئ يتعرض لعقوبة فنية ولكن لا يتم الإفصاح عنها، ولذلك لم نرى عادل في الجولتين أو الثلاثة التالية في المسابقة بعد أزمة مباراة الزمالك والبنك الأهلي.

واختتم توفيق السيد: محمد عادل لا يلعب حاليًا بسبب أزمته، وإذا انتهت أزمته فيمكنه اللعب ولا يوجد شيء يمنعه من إدارة المباريات وبطبيعة الحال القرار في يد اللجنة الحالية.

محمد عادل توفيق السيد كريم رمزي الدوري المصري الدوري الممتاز

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