توفيق السيد ينتقد استقدام خبير أجنبي للحكام: الكل لمس التطوير وتامر دري محاضر للفيفا

الفجر الرياضي
توفيق السيد
توفيق السيد

انتقد توفيق السيد عضو لجنة الحكام السابق، فكرة استقدام خبير تحكيم أجنبي للجنة الحكام خلال الفترة المقبلة، بعد استقالة لجنة ياسر عبد الرؤوف.

توفيق السيد ينتقد استقدام خبير أجنبي للحكام

وقال توفيق السيد في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: لا أعلم من الخبير الأجنبي الذي سيأتي لكن ما أهمية الخبير الجنبي في ظل وجود ياسر عبد الرؤوف وتامر دري الذي يستدعيه الفيفا كمحاضر دولي.

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وتابع عضو لجنة الحكام السابق: رأيي من الخبير الأجنبي معروف، لكن الأمر كله في يد اتحاد الكرة، وحتى لو اعترضنا ومهما قلنا فهم لهم قراراتهم ونحترمها، ونتمى التوفيق للتحكيم المصري.

واختتم توفيق السيد: الكل لمس التطوير الذي حدث ولن توجد لجنة في العالم تمنع أخطاء الحكام، ونحن عملنا بكل ما لدينا من أجل أن يكون الأمر أفضل.

توفيق السيد لجنة الحكام خبير أجنبي للحكام ياسر عبد الرؤوف كريم رمزي

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توفيق السيد ينتقد استقدام خبير أجنبي للحكام: الكل لمس التطوير وتامر دري محاضر للفيفا

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