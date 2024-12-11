الإعدام لربة منزل ونجار لقتلهم شخص بسبب علاقة غير شرعية بالقليوبية 

قضت محكمة جنايات بنها الدائرة الثانية، بالاعدام شنقا لنجار وربة منزل لاتهامهم باستدراج شخص وقتلة باستخدام "شومة"، بسبب علاقة غير شرعية في الخانكة في محافظة القليوبية.

عقدت المحكمة برئاسة المستشار عادل علي ماهر، وعضوية المستشارين أحمد خلف محمد عبد اللطيف، مصطفى سعيد عبد الحميد الخدل، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأمانة سر محمد الخضري، ولطيف عبد الجواد.

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 2024/9948 جنح مركز الخانكة والمقيدة برقم 589 لسنة 2024 كلي شمال بنها،، بأن المتهمين نجار وربة منزل لأنهما في فجر يوم 4 / 8 / 2023 بدائرة مركز الخانكة، محافظة القليوبية قتلا المجني عليه محمود محمد عبد الحافظ محمد الجمل، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بينا النية وعقدا العزم على قتله بباعث الانتقام لخلافات سابقه مع المتهمين.

فخططا لجريمتهما في هدوء ورويه وصمما على ارتكابها وتنفيذًا لمشروعهم الإجرامي وما انعقدت عليه عزائمهما أعدا لذلك الغرض أداة مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص "شومة" وتربصا له.

وأضاف أمر الإحالة أنه حين تحين المتهم الثاني قدومه عقب استدراج المتهمة الأولي للمسكن خاصتها الذي استدام على التقابل فيه لممارسة علاقتهما الغير شرعية بزعم معاشرتها وحل الخلف مع المتهم الثاني.

وما أن وصل للمسكن حتى سايرته المتهمة الأولى ففاجئه المتهم الثاني من الخلف حتى كال له ضربتين بالأداة الفة البيان استقرت أحدهما بالساق اليسرى والأخرى على رقبة المجني عليه فسقط أرضا، وبمحاولته القرار من قبضتهما اعترضته المتهمة الأولى بالجلوس على صدره واعاقة هروبه باستمرار طرحه أرضًا، ثم طوقا كليهما عنقه بأيديهما وبالشال الذي كان يرتديه خائفين إياه وكما فاهه، قاصدين ازهاق روحه، فأحدثا به اصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياته.

وتابع أمر الإحالة بأن المتهمين قاما باخفاء جثة المتوفي إلى رحمة مولاه دون اخبار جهات الاقتضاء.