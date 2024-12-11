تعرف على شخصية طارق صبري في مسلسل "الحلانجي".. رمضان 2025

بدأ أبطال مسلسل “الحلانجي” بطولة الفنان محمد رجب، بانطلاق تصوير العمل، ويشارك في العمل الفنان طارق صبري، ويجسد خلال أحداثه شخصية ضابط، يحاول القبض على محمد رجب، ومن المقرر عرض المسلسل في الماراثون الرمضاني المقبل 2025.

تفاصيل مسلسل “الحلانجي”

مسلسل "الحلانجي" بطولة كل من محمد رجب، محمود قابيل، دانا الحلبي، محمد لطفي، عبير صبري، آيتن عامر، المؤلف محمود حمدان، المخرج معتز حسام، وغيرهم من الفنانين.

وتدور أحداث مسلسل “الحلانجي” في إطار اجتماعي تشويقي كوميدي، ويقدم خلاله شخصية طه الحلانجي وهو يتمتع بهذه الصفة بكل أموره في الحياة، ولا يتناول جانب الشر أو تدبير المكائد والأذى لمن حوله خلال الأحداث، مثلما اعتاد تقديمه.