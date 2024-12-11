توفيق السيد: عنينا كانت في رأسنا.. واتحاد الكرة لم يوجه لنا الشكر
تحدث توفيق السيد عضو لجنة الحكام السابق، عن كواليس رحيله ولجنة ياسر عبد الرؤوف من اتحاد الكرة، بعد نجاح مجلس هاني أبو ريدة.
توفيق السيد: اتحاد الكرة لم يوجه لنا الشكر
وقال توفيق السيد في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: اتحاد الكرة لم يوجه الشكر لنا لكن نحن من تقدمنا باستقالتنا برئاسة ياسر عبد الرؤوف ووضعنا استقالتنا أمام المجلس الجديد والمجلس له حرية الأمر.
وأضاف الحكم الدولي السابق: من الطبيعي أن تضع استقالتك أمام مجلس جديد، وهم يرون المفيد للصالح العام ولصالح الكرة المصرية، وأهنئ اللجنة التي تولت المسئولية وعلى رأسها وجيه أحمد وأتمنى لهم التوفيق.
واختتم توفيق السيد: كان هدفنا كلجنة هو التحكيم المصري فقط ومكناش بننام والكابتن ياسر كان مغلبنا 24 ساعة وعنينا كانت في رأسنا.