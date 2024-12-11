إحالة أوراق شقيقين وعاطل للمفتي لقتلهم شخص بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، إحالة أوراق شقيقين وعاطل، لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيهم، لاتهامهم باستعراض القوة والعنف ضد اثنين أشقاء وقتل أحدهما والشروع بقتل الآخر، وذلك أثر خلف سابق بينهما، وأيضا حيازتهم أسلحة نارية وبيضاء دون ترخيص، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليويية، وحددت جلسة اليوم الأول من دور شهر يناير المقبل للنطق بالحكم.





عقدت المحكمة برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز علي محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب.





وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضة رقم في 17491 لسنة 2023 جنایات أول شبرا، والمقيدة برقم 2585 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، أن المتهمين "هشام ع ق"، 29 سنة، و"محمد ف ع"، 29 سنة، وشقيقه "أحمد ف ع" 25 سنة، دون عمل، ومقيمين أرض نوبار أول شبرا الخيمة، لأنهم في 26 / 8 / 2023، بدائرة قسم شرطة أول شبرا بمحافظة القليوبية، استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل المجني عليهما "رضا عبد الفتاح أبو السعود، وسعيد عبد الفتاح أبو السعود".





وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين حضروا لحيث أيقنوا تواجدهما واعتزموا التنكيل بهما على إثر خلف سابق بينهم، قاصدين تروعيهما وغيرهم من المارة والمواطنين أهالي وقاطني شارع أمين مشهور، لفرض سطوتهم عليهم وتخويفهم بإلحاق الأذى البدني بهم مستجلبين بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء – أت وصفها – وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسهما وغيرهم من الأهالي والمساس بحريتهم وتعريض حياتهم للخطر على النحو المبين بالتحقيقات.





وأمر الإحالة، أنه قد وقعت بناء على تلك الجريمة الجناية الآتية إذ أنهم في ذات الزمان والمكان قتلوا المجني عليه رضا عبد الفتاح أبو السعود، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله إثر خلاف استعرى بينهم وأعدوا لذلك العرض أسلحة نارية وبيضاء، أت وصفها، فما أن ظفروا به حيث أيقنوا تواجده حتى باغته الأول بإطلاق عيار ناري صوبه وتعدى عليه الثاني بسلاح ابيض واستتبعهما الثالث بطعنة بالظهر قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالأوراق.





وأشار أمر الإحالة، أنهم شرعوا في قتل المجني عليه "سعيد عبد الفتاح أبو السعود"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بان بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله إثر خلاف استعرى بينهم وأعدوا لذلك العرض أسلحة نارية وبيضاء، أت وصفها، فما أن ظفروا به حيث أيقنوا تواجده حتى انهالوا عليه ضربًا بأنحاء جسده قاصدين بالأسلحة حوزتهم قاصدين من ذلك قتلا فأحدثوا إصابته الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة والتي كادت أن تودي بحياته إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو مداركه المجني عليه بالعلاج على النحو المبين بالأوراق.