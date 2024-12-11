عادل حمودة يكتب: تاريخ عائلة «الأسد»

حكمت سوريا بقبضة حديدية على مدار أكثر من نصف قرن ثم سقطت فجأة

الأسرة التى حكمت سوريا أكثر من نصف قرن

«سليمان» جد حافظ الأسد هزم مصارعًا تركيًا فهتفوا له «الوحش.. الوحش» العائلة نالت احتراما جعل كبار القرية يقولون «لست وحشا.. أنت أسد» حادث تصادم سيارة باسل الأسد فرض على بشار أن يخلف والده فى وقت لم يكن مستعدا فيه للسلطة

بدأت سلالة الأسد فى نهاية القرن التاسع عشر.. فى قرية تسمى قرداحة تتبع محافظة اللاذقية.

بدأت السلالة بقصة مثيرة ذات يوم هبط مصارع تركى القرية وراح يتحدى كل ما فيها من رجال، تجمع أهالى القرية للفرجة ولكنهم وجدوا رجال القرية يتساقطون واحدا بعد الآخر حتى شعروا بالخجل.

خرج من بين الصفوف رجل قوى البنية فى الأربعينيات من عمره، أمسك الرجل المصارع من وسطه ورفعه بقوة فى الهواء ثم طرحه أرضا.

استردت القرية كرامتها.. وراحت تهتف «الوحش.. الوحش».

كان اسم البطل سليمان.. وبعد ما فعل أصبح اسمه «سليمان الوحش».. وهو جد حافظ الأسد والد بشار الأسد.

لكن كيف تغير لقب الوحش إلى لقب الأسد؟.

على مدى جيلين من الزمن نالت العائلة احتراما كبيرا.. جعل الكبار فى القرية يقولون للجد: «أنت لست وحشا، بل أنت أسد».

ورث «على سليمان» والد حافظ الأسد كثيرا من صفات أبيه.. كان قويا.. شجاعا.. محترما.. وراميا ممتازا.

حسب باتريك سيل -وهو كاتب وصحفى بريطانى تخصص فى الكتابة عن سوريا ونشر كتابا عن «حافظ الأسد والصراع فى الشرق الأوسط»- كان «على سليمان» وهو فى السبعين من عمره يلصق ورقة السيجارة فى جذع شجرة ثم يصيبها برصاصة من مسدسه.

اهتم باتريك سيل بالطائفة العلوية التى تنتمى إليها عائلة الأسد.. أكد أن العلويين طائفة شيعية متشددة..

حكمت هذه العائلة الشيعية دولة ذات أغلبية سنية.. ما أدى إلى تمييز دينى وصل بدوره إلى تمييز طبقى..

وتحالفات إقليمية مع دول ذات أغلبية شيعية مثل إيران.. وفى الوقت نفسه بدا حزب الله فى خدمة النظام عسكريا.

تمتع العلويون بالثروة والسلطة والوجاهة الاجتماعية.. وكنت شاهدا على ذلك، كنت هناك يوم وصل جثمان الشاعر السورى الكبير نزار قبانى إلى دمشق فى بداية شهر مايو ١٩٩٨.

جاء الجثمان من لندن حيث كان يعيش.. ولم يكن فى استقباله سوى وزير الدفاع «مصطفى طلاس» بصفته الشخصية.. لم تهتم الدولة بتشييع جنازته وإن تولى الشعب ذلك.

فى الوقت نفسه أبقت الدولة على جثمان الكاتب المسرحى سعد الله ونوس أسبوعين حتى تنظم احتفالا يليق به باعتباره شيعيا.. صحيح أن كلًا منهما يستحق التكريم.. لكن لا يجب أن يكون هناك تمييز فى التكريم لسبب مذهبى.

(١)

وجها لوجه

عندما كنت مسؤولا عن تحرير روز اليوسف فى تسعينيات القرن الماضى تصدت المجلة للتنظيمات الإرهابية المسلحة.. كانت سوريا تواجه نفس المشكلة، ولكن بأساليب خفية.. وكان ملاحظا ارتفاع توزيع روز اليوسف فى سوريا.

فى هذه الأثناء تلقيت دعوة من العماد مصطفى طلاس وزير الدفاع الذى كان منصبه شرفيا بسبب زمالته لحافظ الأسد فى سنوات التدريب فى مصر، وحدد طلاس موعدا مع الرئيس حافظ الأسد.. فوجئت بأن الموعد كان فى الساعة الحادية عشرة ليلا.

عرفت همسا أن حافظ الأسد مصاب بمرض الأرق ولا ينام إلا فى ضوء النهار.. لاحظت أن بناية البيت متواضعة.. والدور الأرضى منها مكتبة بها مئات المئات من الكتب.

بدا واضحا أنه يعرف كل صغيرة وكبيرة فى الدول العربية حتى الحياة الشخصية لنجوم الفن.. يومها روى لى قصة طلاق نهلة القدسى من رئيس وزراء الأردن عبد المنعم الرفاعى وزواجها من محمد عبد الوهاب.. وروى لى ما جرى بينه وبين السادات بعد رحلة القدس.

وفى تلك المقابلة أخذت منه نسخة من كتاب بتريك سيل الذى أعتبره أفضل كتاب يروى سيرة حياته.

(٢)

نهج عبد الناصر

حسب باتريك سيل: ولد حافظ الأسد فى ٦ أكتوبر ١٩٣٠.. فى أسرة فقيرة لكنها نالت احترام الكبار فى القرية بسبب نضال جده وأبيه.. كان أول من نال تعليما فى عائلته.. تعلم فى مدرسة القرية الأولية.. وأكمل تعليمه الثانوى فى اللاذقية.

انضم إلى حزب البعث وعمره ١٦ سنة.. ودخل الكلية الجوية بعد أن التحق بالأكاديمية العسكرية فى حمص عام ١٩٥٢ وتخرج طيارا فى عام ١٩٥٥.. سافر فى بعثة عسكرية إلى القاهرة هو ورفيق عمره مصطفى طلاس.

بعدها تولى قيادة القوات الجوية.. ثم أصبح وزيرا للدفاع وشهد وهو فى هذا المنصب هزيمة يونيو ١٩٦٧.

وفى ٢٢ فبراير ١٩٧١ تولى رئاسة الجمهورية وأمانة حزب البعث بعد أن قام بما سمى ثورة التصحيح.. وما إن تسلم السلطة التنفيذية والحزبية حتى أنقذ سوريا من وباء الانقلابات العسكرية.. فبعد استقلالها بثلاث سنوات أى فى عام ١٩٤٩ عرفت سوريا عشرين انقلابا بمعدل انقلاب كل سنة تقريبا حتى جاء حافظ الأسد.

كان سر حافظ الأسد أنه سار على نهج جمال عبد الناصر.. كرس علمانية النظام.. قدم امتيازات غير مسبوقة للطبقات الفقيرة.. تعليم مجانى.. رعاية صحية بلا مقابل.. إتاحة الفرص للكفاءات لتولى مناصب عليا.. استخدام حزب البعث فى السيطرة على كل المؤسسات بما فيها المؤسسة العسكرية.. والسيطرة على لبنان.. لكنه فى الوقت نفسه منح مميزات أكثر للعلويين.

(٣)

انتقام بعد فشل اغتياله

فى ٢٦ يونيو ١٩٨٠ حاول الإخوان المسلمون اغتياله.. كان ينتظر مجموعة من الدبلوماسيين الأفارقة فى قصر الضيافة فى دمشق.

قبل أن يأتى الدبلوماسيون الأفارقة ألقيت عليه قنبلتين يدويتين ثم تعرض لوابل مكثف من الرصاص بواسطة مدفع رشاش.. ركل حافظ الأسد إحدى القنبلتين بقدمه بعيدا عنه.. ورمى أحد الحراس نفسه على القنبلة الأخرى.. جاء الهجوم فى سياق انتفاضة إسلامية فى سوريا.

فى اليوم التالى بدأ حافظ الأسد أعماله الانتقامية.. فوقعت مجزرة سجن تدمر -وهو سجن صحراوى يقع فى شمالى شرق دمشق- أودت المجزرة بحياة مئات من السجناء غالبيتهم محسوبون على جماعة الإخوان المسلمين.

وفى شهر فبراير ١٩٨٢ واجهت القوات السورية معارضة إسلامية مسلحة فى مدينة حماة.

(٤)

الجماعة

جماعة الإخوان فى سوريا أسسها الشيخ مصطفى السباعى الذى تعرف على حسن البنا خلال دراسته فى الأزهر.. جمع مصطفى السباعى الفصائل الإسلامية فى تنظيم واحد بعد عودته إلى سوريا فى عام ١٩٤٥.

تركزت الجماعة فى حلب وحمص وحماة ودمشق.. وفيما بعد أصبح مصطفى السباعى مسئول المكتب التنفيذى لها فى المنطقة العربية.. حدث ذلك بعد مواجهة جمال عبدالناصر للجماعة فى مصر.

اعتبرت الجماعة حافظ الأسد رئيسا غير مسلم كونه من العلويين.. وفى الوقت نفسه تحالف الأسد مع الشيعة فى لبنان وإيران والعراق.. لتظل الخلافات الدينية أساس الخلافات السياسية.. التى وصلت إلى صدامات عسكرية تصاعدت بعد رحيل حافظ الأسد فى ١٠ يونيو عام ٢٠٠٠.

(٥)

الوريث

حسب عرف سائد فى العائلات السامية العربية واليهودية: يتولى الابن الأكبر إدارة أعمال العائلة حتى لو كان ذلك العمل حكم البلاد.. ويتبع الابن الثانى مهنة علمية (الطب أو القانون).. ويحصل الابن الثالث على وظيفة حكومية مؤمنة.. وغالبا ما يكون الابن الرابع بلا فائدة.

اختار الأسد ابنه الأكبر باسل ليخلفه.. كان باسل الأسد مهندسا مدنيا مظليا وفارسا رياضيا.. وكان أول دفعته فى الكلية الحربية وقيادة الأركان والقفز بالمظلة.

تسلم قيادة الحرس الجمهورى.. وكانت كل مواصفاته ترشحه لخلافة أبيه.. ولكن فى ٢١ يناير ١٩٩٤ فقدته العائلة.

كان يقود سيارته من نوع مرسيدس بسرعة عالية تصل إلى ٢٥٠ كيلومترًا فى الساعة وسط ضباب كثيف.. كان متجها إلى مطار دمشق ليستقل رحلة خاصة مستأجرة إلى فرانكفورت فى طريقه إلى عطلة تزلج على الجليد فى جبال الألب.. اصطدمت سيارته بحاجز.. وبسبب عدم وضع حزام الأمان توفى على الفور.

(٦)

الوريث البديل

فقدت العائلة الوريث الأول.. وجاء الدور إجباريا على الوريث الثانى.

ولد بشار الأسد فى ١١ سبتمبر عام ١٩٦٥.. درس الطب فى جامعة دمشق وحصل على شهادته منها فى عام ١٩٨٨.. أدى الخدمة العسكرية وعمل طبيبا فى الجيش.. ثم سافر إلى بريطانيا فى عام ١٩٩٢ ليبدأ تدريبه فى مرحلة متطورة من طب العيون.

كان التدريب فى مجموعة سانت مارى للمستشفيات فى لندن.

سمعت منه عندما التقيت به فى افتتاح معرض للمعلوماتية فى دمشق: «إن الوقت الذى قضاه فى بريطانيا أثر على رؤيته لمستقبل سوريا.. وأنه شعر أن سوريا تحتاج التغيير.. وأن التكنولوجيا ستقضى على المسافات بين الدول المتقدمة والدول المتخلفة».

بعد وفاة باسل عاد بشار إلى دمشق لحضور جنازته لكنه فوجئ بأن عليه أن يصبح رئيسا بعد رحيل الأب.. لم يكن وقتها مهيئًا بشكل رسمى على الإطلاق ليكون خليفة حافظ الأسد.. مات الأب قبل أن يستكمل كافة الخطوات اللازمة ليصل ابنه إلى الحكم.

سارت عملية تحضيره على ثلاثة مستويات: أولا: إيجاد تأييد لبشار داخل الجيش والأمن والاستخبارات.. ثانيا: ترسيخ موقعه لدى عامة السوريين.. ثالثا: العمل على تعريفه بجوهر دوره فى المستقبل.

لكن.. بدا بشار فى الحقيقة غير متحمس فى البداية ليلعب دورا لم يفكر فيه.. ظهر باهتا وهو يتكلم فى المؤتمرات والمناسبات.. وتغير الحال فى أواخر التسعينيات فبدا أنه اتخذ قرارا خطيرا لا سبيل للرجوع عنه.. قرار أن يتولى الرئاسة بعد والده.. تهيأ نفسيا.. وتوافق مع حياته الجديدة.

مات الأب فى توقيت غير مناسب.. مات قبل أن يعينه نائبا للرئيس.. مات قبل أن ينعقد مؤتمر لحزب البعث يمكن فيه ترقية بشار سياسيا.. وكانت هناك مشكلة أخرى هى أن الدستور يشترط أن لا يقل عمر المرشح لمنصب الرئيس عن أربعين عاما.. لكن المجلس النيابى عدل الدستور.

وفى الاستفتاء الذى أجرى يوم ١٠ يوليو جاءت نسبة ٩٧.٣ من الأصوات تؤكد ترشح بشار.. وبعد أسبوع واحد وبالتحديد فى ١٧ يوليو تم تنصيب الرئيس الجديد.

(٧)

الزوجة والعائلة

ولدت زوجته أسماء عام ١٩٧٦.. هى ابنة الدكتور فارس الأخرس وهو أخصائى فى جراحة القلب على مستوى عالمى.. وسليل عائلة سنية مرموقة من حمص.

تزوج بشار وأسماء فى أول يناير عام ٢٠٠١.. والمقصود أنها ليست علوية وذات خلفية مدنية.. والأهم أنها تخرجت فى كلية كينجز المتخصصة فى علوم الكومبيوتر فى عام ١٩٩٦.. كما أنها سجلت نفسها فى برنامج أم بى إيه فى كلية الأعمال جامعة هارفارد.

حاولت أسماء أن تلعب دور المستشار الاقتصادى والاجتماعى للتغيير ولكن سيطرة عقلية حزب البعث عليه انتصرت على أفكارها.

وفيما يخص العائلة فقد ترأس شقيقه الأصغر ماهر الحرس الرئاسى النخبوى.. وقاد حملة القمع ضد الانتفاضة.. وكانت شقيقتهما بشرى صوتًا قويًا فى دائرته المقربة.. كما أن زوجها نائب وزير الدفاع آصف شوكت لعب دورًا مؤثرًا.. لكنه قُتل فى تفجير عام ٢٠١٢.



بشار الأسد وزوجته وأولاده

تزوج بشار وأسماء الأخرس فى أول يناير عام ٢٠٠١.. والمقصود أن العروس ليست علوية وذات خلفية مدنية ترأس شقيقه الأصغر ماهر الحرس الرئاسى النخبوى.. وقاد حملة القمع ضد الانتفاضة.. وكانت شقيقتهما بشرى صوتًا قويًا فى دائرته المقربة