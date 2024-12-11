مدرب منتخب قطر الجديد يعلن قائمة "العنابي" في خليجي 26



أعلن المدير الفني للمنتخب القطري، لويس غارسيا، بعد توليه مهام تدريب "العنابي" خلفًا لماركيز لوبيز، اليوم الأربعاء، قائمة فريقه استعدادًا للمشاركة في كأس الخليج "خليجي 26".

وتقام منافسات "خليجي 26" في الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى الثالث من يناير 2025.



ويشارك في البطولة 8 منتخبات هي الكويت (المضيف) والإمارات والسعودية والبحرين وقطر وسلطنة عمان والعراق واليمن.



ويخوض منتخب قطر منافسات "خليجي 26" ضمن المجموعة الأولى، التي تضم الكويت والإمارات وعُمان.

ونشر الاتحاد القطري عبر حسابه على منصة "إكس" التشكيل الأولي التي تضم 29 لاعبًا الذين سيدخلون معسكرًا تدريبيًا استعدادا لخوض المنافسات.

وفيما يلي تشكيل قطر:

حراسة المرمى: مشعل برشم - مروان شريف - صلاح زكريا - سعد الشيب.

مدافعون: لوكاس منديز - طارق سلمان - جاسم جابر - سلطان البريك - محمد عياش - بهاء الليثي - الهاشمي الحسين - حازم أحمد - همام الأمين - عبد الله يوسف.

لاعبو وسط: أحمد فتحي - إبراهيم الحسن - نايف الحضرمي - عبد الله الأحرق - نايف الحضرمي - مصطفى طارق - عاصم مادبو.

المهاجمون: أكرم عفيف - المعز علي - يوسف عبد الرزاق - عبد الرحمن مصطفى - راشد العبد لله - رابح بوصافي - محمد مونتاري - محمد خالد - أحمد الراوي.