وزير الخارجية والهجرة يوقع مذكرة تفاهم لتدشين آلية للتشاور السياسى مع أيرلندا

أخبار مصر
بوابة الفجر

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، "ميهول مارتن" نائب رئيس وزراء ووزير الخارجية والدفاع في أيرلندا، خلال المحطة الأخيرة للجولة الأوروبية للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك للتوقيع على مذكرة تفاهم لتشدين آلية للتشاور السياسي بين مصر وأيرلندا.


يأتي توقيع الوزيرين على مذكرة التفاهم لتشدين آلية للتشاور السياسى بين مصر وايرلندا كأحد مخرجات الزيارة الرئاسية، وبما يعكس الزخم الذى تشهده العلاقات بين البلدين خلال الفترة الأخيرة والتي تُوجت بزيارة فخامة رئيس الجمهورية، والحرص المتبادل للبناء على نتائج الزيارة الرئاسية للارتقاء بالعلاقات الثنائية وتعزيز مختلف أوجه التعاون سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا بما يخدم مصالح الشعبيين.  


وقد ثمن الوزير عبد العاطي، موقف أيرلندا المُشرف من القضية الفلسطينية وقيامها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكدا أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق وقف فورى لإطلاق النار في قطاع غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية.

 

وزير الخارجية أيرلندا توقيع مذكرة تفاهم

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