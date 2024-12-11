شيخ الأزهر يستقبل رئيس مكتبة قطر الوطنية بمقر المشيخة

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شيخ الأزهر ورئيس
شيخ الأزهر ورئيس مكتبة قطر الوطنية.

استقبل الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، بمشيخة الأزهر، الدكتور حمد عبد العزيز الكواري، وزير الدولة القطري رئيس مكتبة قطر الوطنية.

وأكد الإمام الأكبر اعتزازه بالعلاقة المتينة التي تربط الأزهر الشريف بالشعب القطري، وتقديره للمواقف الطيبة لدولة قطر تجاه مختلف قضايا العالم العربي والإسلامي، باعثًا بتحياته لسمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، ودعواته الطيبة للشعب القطري بدوام التقدم والرخاء والأمن والأمان.  

من جانبه أكد الدكتور حمد عبد العزيز الكواري سعادته بلقاء شيخ الأزهر، ونقل تحيات سمو أمير قطر والشعب القطري وتقدير بلاده الكبير لمواقف فضيلته الشجاعة تجاه مختلف قضايا الأمتين العربية والإسلامية، ومواقفه الرائدة في تعزيز الحوار بين الأديان، مؤكدًا أن الأزهر الشريف هو المنارة العلمية للعالم الإسلامي، ومحل فخر للمسلمين حول العالم.

وأكد رئيس مكتبة قطر الوطنية استعداد المكتبة للتعاون مع الأزهر الشريف، وفتح أفق التعاون بما يخدم مصلحة الباحثين والطلاب؛ حيث تضم المكتبة أكثر من مليون كتاب، وبها قسم خاص للكتب التراثية، ونسعى لترسيخ دورها الثقافي من خلال تعزيز العلاقات مع المؤسسات الثقافية والتعليمية حول العالم، وفي مقدمتها الأزهر الشريف.

أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بمشيخة الأزهر قطر الوطني العالم العربي والإسلامي الأمير تميم بن حمد آل ثان رئيس مكتبة قطر الوطنية

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