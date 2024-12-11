محافظ الهيئة العامة للأمن الغذائي يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة فوز المملكة باستضافة كأس العالم 2034

السعودية
بوابة الفجر

رفع محافظ الهيئة العامة للأمن الغذائي المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة فوز المملكة باستضافة كأس العالم 2034م.
وقال معاليه: إن هذا الإنجاز السعودي الجديد، الذي يجسد الدور الريادي والنقلة النوعية التي تعيشها المملكة، يعكس التعاون الكبير والمثمر بين مختلف قطاعات الدولة والطاقات والإمكانات الكبيرة التي يتحلّى به المواطن السعودي لتقديم أبهى صورة عن مملكتنا الحبيبة، والترحيب بالعالم أجمع بكل حب من خلال تهيئة كل الظروف لتقديم نسخة استثنائية من الحدث الكروي العالمي.
وأضاف معاليه أن فوز المملكة باستضافة كأس العالم 2034م هو تتويج للجهود المخلصة نحو رؤيتنا الطموحة، وعزم شبابنا وشاباتنا لإبهار العالم، وبدعم غير محدود ومتابعة شخصية من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- في مختلف المجالات، ومنها المجال الرياضي وفق رؤى ومستهدفات واضحة وشاملة حملتها رؤية المملكة 2030

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