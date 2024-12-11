بايرن ميونخ يعتمد على حارسه الثالث





قال عضو مجلس إدارة بايرن ميونخ للشؤون الرياضية، ماكس إيبرل، إن الفريق لن يتعاقد مع حارس إضافي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير، في أعقاب تعرض مانويل نوير لإصابة بكسر في الضلع.

وتعرض نوير 38 عامًا للإصابة الأسبوع الماضي، ويتوقع أن يعود عندما تستأنف منافسات الدوري يوم 10 (يناير) كانون الثاني المقبل، ولكن لم يتضح بعد ما إذا كان سيستعيد لياقته بحلول ذلك الوقت.

يذكر أن الحارس البديل سفين أولريش، لن يكون متاحًا لأسباب شخصية، مما يعني أن الحارس الثالث دانييل بيريتز هو من سيتولى حراسة مرمى الفريق.

وكان الحارسان الشابان ماكس شميت وليون كالانتش احتياطيين في المباراة التي فاز بها البايرن على شاختار 5-1 أمس الثلاثاء بدوري أبطال أوروبا، حيث تواجد بيريتز في حراسة عرين الفريق للمرة الثالثة.

وقال إيبرل خلال المباراة في جلسنكيرشن، مستبعدًا التعاقد مع حارس آخر: "لدينا بديل مذهل في بيريتز، ومانويل سيعود".

وأضاف: "إصابة الضلع بالطبع ليست سهلة على الإطلاق لحارس المرمى، لكن مانويل لا يزال واحدًا من أفضل حراس المرمى في العالم، ليس لدينا حاجة لحارس مرمى آخر".

وفي الوقت نفسه، لم يؤكد إيبرل تقرير نشرته صحيفة "بيلد" بأن هناك اجتماع آخر قبل عيد الميلاد مع جمال موسيالا بشأن تجديد تعاقده لما بعد 2026.

وقال إيبرل: "نتحدث كثيرًا بالفعل، لا يمكنني التأكيد حاليًا بأن هناك اجتماع قبل عيد الميلاد أم لا".